Sáu đơn vị bị phạt trong vụ sập hầm thủy điện Đạ Dâng

Ngày 10-11, Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng xác nhận cơ quan này đã ban hành các quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng tổng cộng 325 triệu đồng đối với sáu đơn vị liên quan trong vụ sập đường hầm thủy điện Đạ Dâng thuộc Nhà máy thủy điện Đạ Dâng - Đạ Chomo (xã Lát, huyện Lạc Dương, Lâm Đồng) làm 12 công nhân bị mắc kẹt hơn 82 tiếng hồ hồi tháng 12-2014.



Cứu nạn công nhân bị mắc kẹt vụ sập hầm thủy điện Đạ Dâng. Ảnh: TẤN LỘC

Theo đó, chủ đầu tư dự án Nhà máy thủy điện Đạ Dâng - Đạ Chomo là Công ty CP Đầu tư - Xây dựng Điện Long Hội (Hà Nội) bị phạt 115 triệu đồng do vi phạm các quy định về thành lập ban quản lý dự án, chọn nhà thầu thi công không đủ năng lực, không tổ chức lập - phê duyệt nhiệm vụ khảo sát xây dựng theo quy định, thiếu trách nhiệm trong giám sát thi công, không xác định rõ phạm vi công việc cho các nhà thầu thi công, tự ý ký hợp đồng khảo sát - thiết kế với một nhà thầu của Trung Quốc khi chưa có giấy phép của cơ quan thẩm quyền.

Công ty CP Nhật Thăng (Hà Nội) bị phạt 90 triệu đồng do thực hiện giám sát thi công, nghiệm thu công trình chưa đúng thiết kế, chưa đủ điều kiện năng lực theo quy định.

Công ty CP Đầu tư Xây dựng - Tư vấn Thủy lợi Điện Lực (Hà Nội) bị phạt 20 triệu đồng do không thực hiện đầy đủ công tác khảo sát, đánh giá hiện trạng công trình để có giải pháp thiết kế hiệu chỉnh khi thi công.

Công ty CP Sông Đà 505 (Gia Lai) bị phạt 30 triệu đồng do không kiểm tra, đánh giá điều kiện an toàn đường hầm, không có biện pháp ứng cứu an toàn trong các trường hợp khi hầm xảy ra sự cố…

Công ty CP Tư vấn Xây dựng Việt Nam (Hà Nội), Công ty CP Xây dựng Công trình ngầm Vinavico.JSC (Hà Nội) mỗi doanh nghiệp bị phạt 35 triệu đồng do chưa làm hết trách nhiệm theo hợp đồng ký kết với chủ đầu tư; thực hiện việc gia cố đường hầm không đúng thiết kế.

Như Pháp Luật TP.HCM đã thông tin, lúc 7 giờ ngày 16-12-2014, một đoạn dài hơn 35 m của đường hầm dẫn nước công trình thủy điện Đạ Dâng bị sập, làm 12 công nhân đang làm việc bị mắc kẹt. Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải trực tiếp đến hiện trường, chỉ đạo việc giải cứu các công nhân bị nạn. Đến 16 giờ 35 ngày 19-12, cuộc giải cứu thành công sau khi 12 công nhân bị nạn được đưa ra ngoài an toàn.



Khu vực cửa hầm phía bắc thủy điện Đạ Dâng bị sập. Ảnh: TẤN LỘC

Hầm thủy điện Đạ Dâng thuộc công trình thủy điện Đạ Dâng - Đạ Chomo có tổng mức đầu tư 475 tỉ đồng. Trước đây, hạng mục hầm dẫn nước của nhà máy thủy điện này do Tổng Công ty Xây dựng Lũng Lô triển khai, sau đó chuyển sang một đơn vị khác. Sau đó Công ty CP Sông Đà 505 tiến hành gia cố, đổ bê tông vỏ hầm cố định hơn một tháng thì xảy ra sự cố.

Cuối tháng 10-2015, trong khi chưa khắc phục xong các sai phạm, chưa được phép của cơ quan thẩm quyền nhưng chủ đầu tư đã cho thi công trở lại một số hạng mục của công trình trên.