'Say' ma túy, ném bình ga vào lực lượng công an

Ngày 6-11, TAND quận Thanh Khê (TP Đà Nẵng) xử sơ thẩm đã tuyên phạt Lê Phan Kỳ Linh (SN 1966, quận Thanh Khê) một năm tù về tội chống người thi hành công vụ.



Bị cáo Lê Phan Kỳ Linh.

Theo nội dung vụ án, khoảng 15 giờ ngày 18-7, Linh được một người bạn cho một gói ma túy để sử dụng. Sau khi sử dụng, biết bản thân đang rơi vào trạng thái ảo giác nên Linh nhờ một người khác chở về nhà. Khoảng 21 giờ cùng ngày, thấy H. (một người hàng xóm) đang ngồi trước nhà bấm điện thoại, dù không hề có mâu thuẫn nhưng bỗng dưng Linh cầm dao loại chặt cá chém vào tai nạn nhân. Được mọi người can ngăn nên Linh bỏ về nhà, còn H. được người thân đưa đi cấp cứu. Chưa dừng lại, 20 phút sau, Linh tiếp tục cầm dao đi qua nhà H. để gây chiến. Thấy vậy, người dân gọi điện thoại báo công an phường.

Nhận được tin báo, lãnh đạo Công an phường An Khê cử bốn cán bộ đến mời Linh về trụ sở công an làm việc. Tuy nhiên, Linh không chịu về mà còn dùng dao rượt chém lực lượng công an. Tiếp đó, Linh chạy vào nhà lấy bình ga loại 13 kg, bẻ gãy chốt an toàn rồi ném vào lực lượng công an và hăm dọa đốt nổ. Người nhà đến can ngăn, khuyên nhủ Linh mới chịu dừng lại nhưng vẫn không chịu về phường làm việc mà khóa cửa không cho lực lượng công an vào nhà. Từ trong nhà, Linh liên tục chửi bới, lăng mạ lực lượng làm nhiệm vụ. Sáng hôm sau Linh bị bắt giữ đưa công an phường làm việc.

Riêng nạn nhân H., qua giám định H. bị thương tích 9% nhưng có đơn yêu cầu không khởi tố vụ án nên không có cơ sở truy cứu trách nhiệm hình sự L. về hành vi cố ý gây thương tích.

Tại tòa, Linh thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội và tỏ ra ăn năn hối cải. Linh cho rằng đây là lần đầu tiên sử dụng ma túy và không hiểu sao mình lại hành xử thiếu kiểm soát như vậy. Sau khi nghiên cứu hồ sơ, xét bị cáo lần đầu phạm tội, ăn năn hối cải nên tòa tuyên án như trên.