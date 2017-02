Sẽ làm rõ trách nhiệm vụ ông Thành bị oan

Bị kết án oan hơn hai năm Giữa năm 2014, TAND huyện Bình Chánh kết án ông Thành, VKSND cùng cấp kháng nghị việc xử lý vật chứng và tòa phúc thẩm bác kháng nghị, y án sơ thẩm. Tháng 9-2016, VKSND Cấp cao tại TP.HCM kháng nghị giám đốc thẩm theo hướng hủy cả hai bản án. Theo kháng nghị, ban đầu công an huyện đề nghị truy tố ông Thành vì kinh doanh trái phép 12 tổ máy phát điện nhưng tòa trả hồ sơ. Sau đó, công an phát hiện ông Thành mua bán 17 tổ máy phát điện khác. VKS truy tố và TAND xét xử về tội kinh doanh trái phép đối với 17 tổ máy trên là vi phạm tố tụng nghiêm trọng vì chưa khởi tố vụ án. Trong 17 tổ máy, có tổ máy ông Thành bán từ tháng 11-2008, tính đến ngày phát hiện đã quá năm năm. Nhưng cấp sơ thẩm vẫn truy tố, xét xử là vi phạm thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự (năm năm đối với tội phạm ít nghiêm trọng). Ngoài ra, tuy hộ kinh doanh của ông Thành không đăng ký ngành nghề mua bán máy phát điện trong giấy phép nhưng Nghị định 102-2010 (hướng dẫn Luật Doanh nghiệp 2005) quy định, doanh nghiệp không cần xin phép nếu không thuộc ngành nghề cấm kinh doanh hoặc không thuộc ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Luật Doanh nghiệp 2014 và Luật Đầu tư 2014 cũng quy định doanh nghiệp được phép kinh doanh ngành nghề luật không cấm. Đặc biệt, BLHS 2015 đã bỏ tội kinh doanh trái phép. Hơn nữa, tháng 4-2014, hộ kinh doanh của ông Thành đã được bổ sung ngành nghề kinh doanh mua bán máy phát điện. Do đó, hành vi mua bán 17 tổ máy phát điện của ông Thành không còn bị coi là vi phạm pháp luật hình sự... Ngày 10-2 vừa qua, Ủy ban Thẩm phán TAND Cấp cao tại TP.HCM đã xử giám đốc thẩm, chấp nhận toàn bộ kháng nghị của VKS cùng cấp. Tòa đã hủy cả hai bản án và đình chỉ vụ án, minh định ông Thành không phạm tội kinh doanh trái phép. Người bị oan nói gì? Tối 13-2, ông Nguyễn Văn Thành vẫn tất bật với công việc kinh doanh của gia đình. Ông kể: “Giai đoạn điều tra, công an cứ mời những mối làm ăn của tôi từ các tỉnh lên TP.HCM để làm rõ vụ việc khiến họ nghi ngờ về tôi. Họ thắc mắc tôi làm gì mà để công an hỏi hoài vậy khiến tôi hơi ngại vì uy tín bị ảnh hưởng. Nhưng từ hôm qua tới nay, nhiều bạn hàng theo dõi báo Pháp Luật TP.HCM biết tôi bị oan, họ gọi điện thoại nói phải khao to mới được...”. Ông tiếp: “Tôi không muốn trách móc, giận hờn gì cả, mọi chuyện cũng lỡ rồi. Việc đòi bồi thường thì để tôi bàn với vợ đã, chứ giờ mình có yêu cầu đi tới đi lui thấy mệt quá!”.