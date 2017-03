Sinh viên nhà giàu dàn cảnh cướp hụt 10 lượng vàng

Ngày 1-3, TAND TP.HCM xử sơ thẩm đã tuyên phạt Lý Diệu Minh (SN 1994, sinh viên) bảy năm tù về tội cướp tài sản.



HĐXX căn cứ vào nhân thân bị cáo tốt, phạm tội chưa đạt nên cân nhắc một phần hình phạt.



Suốt phiên toà bị cáo Minh luôn né tránh ống kính PV mọi cách



Theo hồ sơ, tháng 4-2016, gia đình có đưa Minh số tiền 340 triệu đồng đặt cọc mua ô tô. Sau đó Minh sử dụng toàn bộ số tiền này vào mục đích cá nhân nên nảy sinh ý định dàn cảnh cướp tài sản.



Sáng 19-4-2016, Minh chạy xe máy đến một tiệm vàng ở đường An Dương Vương (quận 5) hỏi giá và đặt mua 20 lượng vàng. Do sáng sớm nên nhân viên tiệm vàng trả lời chưa cập nhật giá nên Minh chạy xe máy về nhà bạn gái ở phường Cô Giang (quận 1) chơi.

Đến 9 giờ sáng cùng ngày, Minh chạy xe đến tiệm vàng hỏi và được báo giá cụ thể. Minh nói muốn mua 20 lượng vàng SJC và yêu cầu giao vàng tại nhà ở đường Trần Hưng Đạo, phường Cô Giang (quận 1).



Gần hai giờ sau, nhân viên tiệm vàng chở 10 lượng vàng đến địa chỉ Minh yêu cầu. Minh mở cửa để anh nhân viên vào nhà và đưa 10 lượng vàng.



Minh hỏi “Sao đặt mua 20 lượng mà chỉ giao 10 lượng?” thì nhân viên cho biết nguyên tắc nếu muốn mua 20 lượng phải đến cửa hàng giao dịch. Minh đồng ý đến cửa hàng và xuống mở cửa cho anh Tường về.



Trong lúc anh Tường dắt xe thì Minh chụp con dao đã thủ sẵn tấn công nhưng anh Tường chống trả, tước dao và chạy ra ngoài tri hô. Lúc này, Minh khóa cửa, chạy vào nhà ẩn náu và bị công an bắt ngay sau đó.



Theo kết luận của hội đồng định giá tài sản, 10 lượng vàng SJC thời điểm xảy ra vụ việc có giá trị 333,3 triệu đồng. Nạn nhân dù bị thương ở tay nhưng đã từ chối giám định thương tật, không yêu cầu xử lý, bồi thường chi phí đối với thương tích này. Tại toà, nạn nhân còn đề nghị HĐXX xem xét giảm một phần hình phạt cho Minh.



Còn Minh tại toà dù nhận tội nhưng không lý giải được vì sao có hành vi phạm tội trên. Chủ tọa hỏi sao lấy hết tiền chơi game, tiêu xài cá nhân không về nhận lỗi với gia đình lại nghĩ đến chuyện đánh cướp bị bắt ngay sau đó.