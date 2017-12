Sinh viên ra tòa kêu oan, bị y án 15 tháng tù

Ngày 25-12, TAND tỉnh Nghệ An xử phúc thẩm, tuyên không chấp nhận kháng cáo của bị cáo, giữ nguyên bản án sơ thẩn, phạt Trần Đình Quân (20 tuổi, sinh viên ở TP Vinh, Nghệ An) 15 tháng tù về tội mua bán trái phép chất ma túy.



Phiên tòa phúc thẩm xét xử bị cáo Trần Đình Quân.

Theo cáo trạng của VKSND tỉnh Nghệ An, khoảng 12 giờ 15 ngày 26-9-2016, tại khu vực trước khách sạn Mường Thanh (đường Phan Bội Châu, TP Vinh), Công an phường Quán Bàu (TP Vinh) bắt quả tang Quân bán trái phép cho Lê Văn Đăng một gói polylen màu trắng chứa hỗn hợp dạng hoa, lá thực vật khô màu nâu, mà Quân ý thức rằng đó là chất ma túy (có trọng lượng 0,160 g) với giá 500.000 đồng. Sau đó, cơ quan công an không khám xét nơi ở của Quân.

Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an tỉnh Nghệ An giám định, kết luận: “Mẫu hoa, lá, thực vật khô màu nâu thu giữ của Đăng và Quân gửi tới giám định không đủ cơ sở kết luận có phải là chất ma túy hay không”.



Viện Khoa học hình sự (Bộ Công an) cũng giám định, kết luận: “Không tìm thấy thành phần chất ma túy trong mẫu gửi giám định. Mẫu gửi giám định có thành phần chất AMB-FUBINA CA, là một loại cần sa tổng hợp (có tác dụng tương tự hoạt chất Delta 9- THC có trong cần sa), hiện không nằm trong danh mục các chất ma túy do Chính phủ Việt Nam ban hành”.

Ngày 10-7-2017, TAND TP Vinh xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Quân 15 tháng tù về tội mua bán trái phép chất ma túy. Sau đó, Quân kháng cáo lên cấp sơ thẩm, xin được giảm án.

Tại phiên tòa phúc thẩm, Quân thay đổi từ kháng cáo xin giảm án sang kháng cáo kêu oan. Đại diện VKSND tỉnh Nghệ An giữ quyền công tố tại phiên tòa đề nghị HĐXX tuyên y án đối với bị cáo Quân.

Luật sư bảo vệ cho bị cáo Quân đề nghị HĐXX phúc thẩm tuyên hủy bản án sơ thẩm, tuyên Quân vô tội.

HĐXX cấp phúc thẩm cho rằng: “Tại phiên Tòa, bị cáo Quân thừa nhận gói mà Quân đưa cho Đăng loại cỏ cần sa, sử dụng phê như cỏ cần sa, hơn nữa Quân từng sử dụng ma túy nên đã biết và so sánh giữa các loại cỏ cần sa với nhau. Tuy số hoa, lá thực vật khô màu nâu mà công an thu giữ qua giám định không phải là chất ma túy nhưng Quân ý thức được rằng đây là ma túy cần sa, mua bán nhằm hưởng lợi.

Mặt khác, theo quy định tại Thông tư liên tịch số 08/2015/TTLT-BCA-VKSNDTC-TANDTC-BTP và Thông tư liên tịch số 17/2007/TTLT-BCA-VKSNDTC-TANDTC-BTP (của VKSND Tối cao, Bộ Công an, TAND Tối cao và Bộ Tư pháp) cấp sơ thẩm đã điều tra, xét xử bị cáo Quân phạm tội mua bán trái phép chất ma túy là có căn cứ, đúng người, đúng tội, không oan. Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo không đưa ra được bằng chứng chứng minh bị oan sai, không bị ép cung tại quá trình điều tra nên cần giữ nguyên y án sơ thẩm”.