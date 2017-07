Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An thắng kiện

(PLO)- Ngày 6-7, TAND tỉnh Nghệ An xử phúc thẩm vụ "tranh chấp kết quả đấu thầu" giữa nguyên đơn là Công ty TNHH Kỹ thuật và Dịch vụ thương mại Anh Đức (TP Vinh, Nghệ An), Công ty CP Giải pháp thiết bị Sao Mai (TP.HCM) và bị đơn là Sở GD&ĐT tỉnh Nghệ An.