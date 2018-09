Sở Tư pháp TP.HCM trao nhà tình thương cho huyện Cần Giờ

Ông Huỳnh Văn Hạnh, Giám đốc sở tư pháp TP chủ trì hội nghị với sự tham gia của 24 quận, huyện trên địa bàn TP.

Theo báo cáo của Sở Tư pháp TP, trong quý III , Phòng tư pháp đã tham mưu UBND quận, huyện góp ý 107 dự thảo văn bản. Tham mưu UBND quận, huyện ban hành quy định về quy trình xây dựng văn bản QPPL của HĐND, UBND quận, huyện đồng thời tổ chức tập huấn cho đội ngũ cán bộ, công chức nghiệp vụ về xây dựng, ban hành, kiểm tra, rà soát hệ thống hóa văn bản QPPL.



Phòng công chứng số 3, Sở Tư pháp đã trao căn nhà tình thương cho huyện Cần Giờ. Ảnh: L. TRINH

Về công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính, Phòng Tư pháp đã tham mưu ban hành và triển khai thực hiện kế hoạch kiểm tra công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.

Phòng tư pháp đã tham mưu UBND quận, huyện ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 155 trường hợp, tổng số tiền phạt hơn bảy mươi triệu đồng liên quan đến lĩnh vực trật tự lòng lề đường, an ninh trật tự, đất đai, giá, y tế. Phòng tư pháp tiếp tục tư vấn cho UBND quận, huyện về tính pháp lý của các hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp xử lý các đối tượng nghiện ma túy đề nghị ra quyết định đưa đi chữa bệnh bắt buộc, đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc để đáp ứng yêu cầu quản lý, phòng chống tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội.

Trong quý, toàn TP đã tổ chức được 1164 cuộc phổ biến giáo dục pháp luật với hơn 100 ngàn người tham dự. Cạnh đó, TP còn tổ chức 93 cuộc thi tìm hiểu pháp luật. Toàn TP đã phát hành 339.051 bản tài liệu các loại nhằm tuyên truyền, phổ biến pháp luật đến nhân dân.

Về công tác trợ giúp pháp lý, toàn TP đã thực hiện trợ giúp 293 vụ việc, trong đó trợ giúp pháp lý trực tiếp được 161 vụ việc, trợ giúp pháp lý lưu động được 132 vụ việc. Về phía sở tư pháp, Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước thực hiện trợ giúp 616 vụ việc, tăng 46,7% so với cùng kỳ năm 2017.

Bên cạnh các kết quả đạt được, lãnh đạo các Phòng Tư pháp quận, huyện đã trình bày các khó khăn, vướng mắc trong lĩnh vực chuyên môn.

Kết thúc cuộc họp, lãnh đạo Sở Tư pháp ghi nhận những kết quả nổi bật mà Phòng Tư pháp quận, huyện đạt được trong Quý III năm 2018; hướng dẫn, chỉ đạo các đơn vị tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc thuộc thẩm quyền, những nội dung không thuộc thẩm quyền, Sở Tư pháp ghi nhận và tiếp tục kiến nghị UBND Thành phố, Bộ Tư pháp hướng dẫn.

Cũng trong dịp này, Phòng công chứng số 3, Sở Tư Pháp còn trao tặng một căn nhà tình thương trị giá 50 triệu đồng cho huyện Cần Giờ.