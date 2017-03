Sử dụng máy photocopy, máy in màu phải đăng ký với Sở TTTT

Theo đó, trước khi sử dụng máy photocopy màu, máy in có chức năng photocopy màu phải đăng ký máy với Sở Thông tin và Truyền thông tại địa phương. Hồ sơ đăng ký gồm đơn đăng ký sử dụng máy; hợp đồng, hóa đơn mua máy hoặc chứng từ thuê máy và đơn đề nghị chuyển nhượng có xác nhận của Sở Thông tin và Truyền thông nơi đã đăng ký máy đó (đối với máy đã đăng ký sử dụng).

Cơ quan, tổ chức muốn chuyển nhượng, thanh lý máy photocopy màu, máy in có chức năng màu phải được Sở Thông tin và Truyền thông nơi đã đăng ký máy xác nhận; trường hợp không xác nhận phải có văn bản nêu rõ lý do.





Cơ sở in sẽ bị thu hồi Giấy phép nếu không đầu tư đủ thiết bị và không gửi bản sao chứng từ mua, thuê mua thiết bị theo quy định sau 6 tháng kể từ ngày được cấp Giấy phép hoạt động in; cơ sở in không hoạt động trên 12 tháng kể từ ngày được cấp phép; cơ sở in chấm dứt hoạt động hoặc chia tách, sáp nhập, giải thể, bị phá sản.

Quy định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1-5.