Tai nạn trò chơi đua xe F1, 90% lỗi là do Hồ Mây ​

Theo HĐXX, xét về lỗi, ý kiến của đại diện Trung tâm kiểm định chất lượng kỹ thuật an toàn KV2-đơn vị kiểm định trò chơi đua xe F1 tại KDL Hồ Mây cho rằng xe đua trong trò chơi xuất xứ từ Mỹ, vận tốc chạy tối đa là 30km/h. Mô hình xe đua có thiết kế chịu tải trọng lượng 170kg, hai chỗ ngồi.

Khi tham gia trò chơi này không có thiết bị áo giáp kèm theo. Vào thời điểm trung tâm kiểm tra (ngày 15-8-2015) dây đai đảm bảo an toàn kỹ thuật. Tai nạn ông Luân gặp phải là trường hợp hi hữu vì thực tế trung tâm đã kiểm định nhiều nhưng chưa có trường hợp tai nạn nào tương tự liên quan đến trò chơi kiểu này. Do đó muốn xác định được nguyên nhân tai nạn thì phải điều tra ngay tại thời điểm tai nạn xảy ra. Đến thời điểm TAND TP. Vũng Tàu có công văn hỏi thì trung tâm rất khó để trả lời chính xác tại sao có tai nạn xảy ra. Trò chơi được vận hành trên cơ sở kết hợp giữa đường đua và thiết bị đua. Kiểm định viên đã chạy thử nghiệm trên cung đường đua và kết luận đảm bảo chất lượng về kỹ thuật.



Cũng theo HĐXX, phía ông Luân cho rằng tai nạn hoàn toàn do lỗi của phía công ty Cổ phần Du lịch Cáp treo Vũng Tàu vì lỗi thiết kế đường đua, lỗi do xe đua thiết kế không đúng kỹ thuật. Phía công ty thì cho rằng tai nạn xảy ra do lỗi của ông Luân vì trước khi tham gia trò chơi ông Luân đã sử dụng rượu bia, không tuân thủ hướng dẫn về nội quy nên dẫn tới tai nạn.

HĐXX xét thấy công ty CP Du lịch Cáp treo tổ chức trò chơi thì phải có trách nhiệm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người chơi. Đây cũng là tiêu chí để đảm bảo hoạt động kinh doanh của DN. Hơn nữa chính vì xác định trò chơi có rủi ro nên công ty mới ký hợp đồng bảo hiểm với công ty CP Bảo hiểm Bảo Minh. Do đó, việc công ty cho rằng mình không có lỗi với tai nạn của ông Luân là không đúng.



Hai bên đương sự tại tòa

Ông Luân bị tai nạn khi tham gia chơi do công ty tổ chức là do lỗi của công ty đã không đảm bảo được an toàn tuyệt đối cho người chơi. Đây là trò chơi tự nguyện nằm trọn gói trong tour du lịch Hồ Mây, ông Luân hoàn toàn có quyền không tham gia chơi trò này nhưng vẫn quyết định chơi, không tuân thủ nội quy về việc không sử dụng rượu bia. Do đó ông Luân cũng đã tự đặt mình vào tình trạng nguy hiểm. Tai nạn xảy ra với ông Luân là điều không ai mong muốn nhưng thực tế thiệt hại đã xảy ra.



HĐXX xét thấy lỗi để dẫn tới tai nạn là cả hai phía. Trong đó lỗi của phía công ty được xác định là 90%, lỗi của ông Luân được xác định là 10% khi để xảy ra tai nạn. Vì vậy công ty có trách nhiệm bồi thường cho ông Luân, số tiền hơn 81 triệu đồng bao gồm chi phí cấp cứu, điều trị, chăm sóc, tổn thất tinh thần...có hóa đơn, chứng từ thực tế được tòa chấp nhận.

Công ty CP Du lịch Cáp treo Vũng Tàu và công ty CP Bảo Minh ký kết hợp đồng bảo hiểm trò chơi đua xe F1. Theo đó “Bảo Minh sẽ thanh toán cho người được bảo hiểm hoặc thay mặt người được bảo hiểm thanh toán tất cả những số tiền mà người được bảo hiểm có trách nhiệm pháp lý phải bồi thường cho những tổn thương cá nhân” và “Giới hạn trách nhiệm là 100 triệu đồng/1 người/1 vụ; số tiền vượt quá về trách nhiệm thì công ty CP Du lịch Cáp treo Vũng Tàu có trách nhiệm thanh toán”. Do đó trong trường hợp này, căn cứ hợp đồng bảo hiểm phía bảo hiểm có trách nhiệm thanh toán số tiền bồi thường cho anh Luân.

Trước đó, ngày 22-8-2015, anh Luân cùng một nhóm bạn từ TP.HCM xuống vui chơi tại du lịch tại KDL Hồ Mây, TP Vũng Tàu. Đến khoảng 17 giờ 30 phút chiều cùng ngày, anh Luân tham gia chơi trò chơi đua xe thể thao F1. Anh Luân cho rằng khi tham gia chơi anh đã mặc áo giáp và thực hiện đúng nội quy, quy định điều khiển xe. Nhưng khi xe chạy được hết vòng thứ hai, đến vòng thứ ba thì xe anh Luân đang điều khiển va vào con lươn làm cho vô lăng va đập vào vùng bụng khiến anh Luân bị đứt ruột. Ngay sau khi bị thương anh Luân được bạn bè đưa xuống sơ cứu tại bệnh viện Lê Lợi, TP Vũng Tàu. Sau đó anh Luân được chuyển lên bệnh viện ĐH Y Dược TP. HCM điều trị trong gần 10 ngày sau đó. Bệnh viện chuẩn đoán anh Luân bị viêm phúc mạc toàn thể do vỡ bụng dưới, chấn thương bụng kín…

Anh Luân cho rằng nguyên nhân của tai nạn là do có lỗi về thiết kế đường đua. Khoảng cách giữa vô lăng và vùng bụng quá gần nhau. Đồng thời vô lăng không có vật liệu mềm bao bọc nhằm giảm lực ngoại lực va đập vào bụng người chơi. Tuy có trang bị áo giáp nhưng chất lượng áo kém, mỏng không thể bảo vệ vùng bụng người chơi khi bị va chạm trực tiếp. Dây đai an toàn trên xe không đảm bảo kỹ thuật an toàn để có thể giữ vững được người ngồi chơi khỏi va đập vào vật cứng khác khi chơi; tốc độ xe quá cao nên trên đường đua dễ bị tai nạn làm tổn hại đến sức khỏe của người chơi.

Anh Luân cho hay sau khi xuất hiện có liên hệ với công ty để tiến hành thương lượng, yêu cầu bồi thường thiệt hại nhưng không thành vì phía công ty không có thiện chí bồi thường. Vì vậy, anh khởi kiện yêu cầu công ty bồi thường tổng cộng số tiền hơn 363 triệu đồng bao gồm các khoản lương cơ bản, tiền công chăm sóc, điều trị, tổn thất tinh thần….