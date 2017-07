Tài xế container hất văng CSGT khai gì ?

Sáng nay (1-7), Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, tài xế điều khiển xe đầu kéo chở container vi phạm giao thông, không chấp hành hiệu lệnh còn làm một cán bộ CSGT bị thương nặng được xác định là Lưu Văn Châu (26 tuổi, trú ở thị trấn Phù Mỹ, huyện Phù Mỹ, Bình Định).



Dù biết CSGT đang bám vào gương chiếu trước đầu xe, nhưng tài xế không dừng xe mà có hành động lãng lách, đánh võ và tăng tốc.

Tài xế Châu bị chặn xe, bắt giữ ngay tại hiện trường trên quốc lộ 1A (đoạn qua huyện Can Lộc, Hà Tĩnh) và đang bị tạm giữ hình sự.



Thiếu tá Nguyễn An Ninh – Phó trưởng Phòng CSGT Hà Tĩnh cho biết thêm, Cơ quan công an huyện Can Lộc đã lấy test đo nồng độ cồn và lấy mẫu nước tiểu tài xế Châu để xét nghiệm. Qua đo nồng độ cồn cho thấy, tài xế Châu khi điều khiển xe không sử dụng bia, rượu. Tuy nhiên mẫu xét nghiệm nước tiểu xe có "đập đá" hay sử dụng heroin hay không thì hiện chưa có kết quả.



Tài xế Châu bị bắt giữ tại cơ quan công an.

Bước đầu, tài xế Châu khai nhận do vi phạm, bị kiểm tra bất ngờ nên hoảng loạn dẫn đến hành động dại dột.



Như đã đưa tin, khoảng 16g30' chiều 30-6, Tổ CSGT thuộc Đội CSGT phía Bắc thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Hà Tĩnh đang tuần tra trên QL 1A (đoạn giáp ranh huyện Can Lộc và thị xã Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh) thì phát hiện xe đầu kéo BKS 77C-016.47 kéo theo rơ móc mang BKS 77R- 001.37 chở container do vi phạm tốc độ.

Video sự việc được người đi đường quay ghi lại.

Khi các chiến sĩ CSGT ra hiệu lệnh, tài xế Châu cho dừng xe làm việc. Tuy nhiên, tài xế Châu không chấp nhận lỗi mà cho rằng xe mình không vi phạm tốc độ, và nhảy lên cabin, đóng cửa lại. Thượng úy Nguyễn Anh Đức và Thượng úy Lê Hồ Việt Anh (đều thuộc Phòng CSGT, Công an Hà Tĩnh) đang đứng trước đầu xe yêu cầu tài xế xuống xe để tiếp tục làm việc. Sau đó, tài xế Châu nổ máy chạy đi, đâm vào hai CSGT trên.

Thượng úy Anh bị húc văng ra ngoài bị thương nhẹ, Thượng úy Đức thì bám được vào gương chiếu trước đầu xe. Thượng úy Đức yêu cầu tài xế dừng xe nhưng không dừng mà có hành động lãng lách, đánh võ và tăng tốc. Đi được khoảng 200 m, tài xế liên lục cho xe đánh võng rồi bẻ tay lái sang trái áp sát mũi xe vào dải phân cách (làm bằng xi măng) giữa quốc lộ 1A.



Chiếc xe vi phạm đang bị tạm giữ.

Thượng úy Đức văng trúng dải phân cách rơi xuống quốc lộ bị thương nặng, suýt bị lốp xe container cán qua người. Các chiến sĩ CSGT và người dân đã đưa Thượng úy Đức đến Bệnh viện Đa khoa Hồng Lĩnh cấp cứu. Do bị thương quá nặng, chiều tối cùng ngày, Thượng úy Đức được chuyển lên BV Đa khoa Hà Tĩnh cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Chiếc xe trên bỏ chạy đến địa phận huyện Can Lộc thì bị CSGT và người dân chặn xe, yêu cầu dừng xe và bắt giữ tài xế.



Đêm 30-6, Thượng úy Đức được chuyển ra Hà Nội cấp cứu, nhưng sức khỏe chưa tiến triển, đang còn nguy kịch.