Tài xế gây tai nạn làm 16 bị người thương lãnh 18 tháng tù

Theo cáo trạng, khoảng 5 giờ 30 phút ngày 6-7-2018, tại Km 340 + 250, đường Trường Sơn Đông, thuộc làng Ó, xã An Trung, đã xảy ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng giữa xe ô tô biển số 78C-07742 do Thuận điều khiển lưu thông hướng huyện Ia Pa đi huyện Đak Pơ.



Khi đến đoạn đường trên, do tài xế điều khiển xe ô tô không làm chủ tốc độ nên đã xảy ra tai nạn với xe máy cày kéo theo rơ-moóc phía sau do Lê Minh Triều (SN 1978, trú tại làng Ó, xã An Trung) điều khiển chở theo 21 người lưu thông cùng chiều phía trước.



Bị cáo Đặng Ngọc Thuận tại phiên tòa

Hậu quả vụ tai nạn làm cháu Đinh Khang (SN 2005, trú tại làng Bồ, xã An Trung) tử vong tại chỗ, chị Đinh Thị Rái (trú xã An Trung) chết tại bệnh viện, 14 người bị thương, 2 xe bị hư hỏng nặng.



Tại phiên tòa, xét bị cáo có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, là lao động chính trong gia đình, quá trình điều tra đã thành khẩn khai báo, và có đơn xin bãi nại, giảm nhẹ hình phạt đại diện gia đình các bị hại... nên Hội đồng xét xử đã tuyên mức án như trên đối với Thuận.