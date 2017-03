Tài xế gây tai nạn, làm 4 Việt kiều tử vong lãnh 15 năm tù

Theo hồ sơ, rạng sáng 31-5-2015, Răng lái xe đầu kéo của mình trên quốc lộ 1A, hướng từ cầu vượt Bình Phước về ĐH Nông Lâm TP.HCM. Khi xuống dốc cầu vượt Linh Xuân (quận Thủ Đức), Răng chạy với tốc độ 60 km/giờ. Chạy được một đoạn, thấy tín hiệu đèn đỏ, Răng đạp thắng nhưng không được nên va chạm vào xe tải nhỏ phía trước. Cú va chạm khiến Răng đập đầu vào vô lăng, mất kiểm soát.



Tài xế Võ Văn Răng lãnh án 15 năm tù

Chiếc container sau đó lao sang phải, tài xế đồng thời đạp nhầm chân ga khiến xe đầu kéo tăng tốc, tông ô tô bốn chỗ đang dừng chờ đèn đỏ. Chiếc xe con chồm lên, húc vào đuôi ôtô khách trước mặt. Hai bánh trước của chiếc container tiếp tục chồm lên, đè bẹp xe bốn chỗ.



Tai nạn khiến bốn Việt kiều Mỹ tử vong tại chỗ. Một phụ nữ khác dù được đưa vào bệnh viện cấp cứu nhưng cũng không qua khỏi. Các nạn nhân là những người trong đoàn hành hương đến tỉnh Đồng Nai, do một Việt kiều vừa từ Mỹ về tổ chức.



Quá trình điều tra xác định: Nguyên nhân dẫn đến tai nạn là do tài xế Răng lái xe với tốc độ cao, có nồng độ cồn trong máu và không giữ khoảng cách an toàn với các phương tiện liền kề. Trước đó, tài xế Răng từng bị xử phạt một năm tù về cùng hành vi lái xe gây tai nạn làm chết một người...