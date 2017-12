Tài xế hất văng CSGT lãnh tổng cộng 10 năm tù

Ngày 26-12, TAND tỉnh Hà Tĩnh xử sơ thẩm, tuyên phạt Từ Công Thọ hai năm tù về tội làm giả con dấu tài liệu tổ chức. Phạt tài xế Phan Thành Hưng tám năm tù về tội giết người, hai năm tù về tội làm giả con dấu tài liệu tổ chức. Tổng hình phạt Hưng phải chịu cho hai tội danh trên là 10 năm tù.

Như đã đưa tin, chiều 30-6, Phan Thành Hưng (22 tuổi, ở xã Mỹ Hiệp, huyện Phù Mỹ, Bình Định) điều khiển xe container chạy hướng TP Vinh (Nghệ An) - Bình Định. Khi qua Hà Tĩnh, Hưng vi phạm tốc độ 66 trên 60 km/giờ, không chấp hành hiệu lệnh của CSGT và còn lái xe tông thẳng vào hai chiến sĩ CSGT.



Phan Thành Hưng.

Lúc đó, Thượng úy Lê Hồ Việt Anh tránh được và bị thương nhẹ. Còn Thượng úy Nguyễn Anh Đức (thuộc Đội CSGT phía Bắc, Phòng CSGT Công an tỉnh Hà Tĩnh) thì bám vào gương trước đầu xe. Hưng tiếp tục đánh võng và tăng tốc.



Đi được khoảng 200 m, Hưng bẻ tay lái sang trái, áp sát mũi xe vào dải phân cách giữa quốc lộ 1A làm Thượng úy Đức rơi từ đầu xe container xuống đường, bị thương nặng.

Hưng tăng tốc bỏ chạy, sau đó bị CSGT và người dân chặn xe bắt giữ.



Từ Công Thọ đứng trước vành móng ngựa.

Hưng chưa có bằng lái xe container nhưng nhờ Thọ (43 tuổi) làm giả giấy phép lái xe hạng FC mang tên Lưu Văn Châu in hình Hưng với giá 2,5 triệu đồng. Ngày 30-6, khi bị Công an huyện Can Lộc bắt giữ, Hưng trình giấy phép lái xe mang tên Lưu Văn Châu.

Sau khi cơ quan Công an huyện Can Lộc khởi tố vụ án và ra lệnh bắt khẩn cấp tài xế container mang tên Lưu Văn Châu thì anh Châu gọi điện thoại cho biết: "Tôi không điều khiển xe container trên". Công an đi xác minh và xét hỏi lại Hưng mới khai tên thật là Phan Thành Hưng, làm giả giấy phép lái xe mang tên Lưu Văn Châu.

Kết quả giám định, Thượng úy Đức bị chấn thương sọ não, gãy chân, tổn hại sức khỏe 40%. Cơ quan CSĐT Công an huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) khởi tố vụ án, khởi tố bị can Hưng về tội chống người thi hành công vụ.





Hiện trường Hưng cố tình hất văng CSGT xuống quốc lộ 1A.

Sau đó, Cơ quan CSĐT Công an Hà Tĩnh thay đổi quyết định khởi tố bị can của Hưng sang tội giết người.

Tại phiên tòa, Hưng và Thọ tỏ ra thành khẩn khai báo, thể hiện ăn năn hối cải và xin HĐXX xem xét giảm nhẹ một phần hình phạt.