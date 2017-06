Tài xế kháng cáo vụ công an xử phạt theo biển báo 106b

(PLO)- Ngày 26-6, TAND TP Vinh (Nghệ An) đã nhận được đơn kháng cáo bản án hành chính của TAND TP Vinh vụ kiện Công an TP Vinh của tài xế Phan Đình Anh và bà Trương Thị Minh (chủ doanh nghiệp, trú thị xã Cửa Lò, Nghệ An).