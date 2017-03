Tài xế mang ma túy trong xe taxi lĩnh 18 năm tù

Theo hồ sơ, lúc 23 giờ 45 đêm 30-5, tại khu vực đường Võ Nguyên Hiếu (TP Vinh), Đại đội Cảnh sát cơ động phối hợp Đội quản lý và sử dụng động vật nghiệp vụ Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Nghệ An phát hiện xe taxi mang BKS 37A-131.40 do Thọ (48 tuổi, trú khối 10, phường Đội Cung, TP Vinh, Nghệ An) điều khiển, có biểu hiện nghi vấn, nêu yêu cầu dừng xe để kiểm tra.



Cao Xuân Thọ cùng tang vật khi bị bắt giữ.

Lúc này, Thọ cho rằng trên xe taxi không có ma túy, không có hàng cấm và xin được tiếp tục hành trình. Tuy nhiên, các chiến sĩ đưa hai chó nghiệp vụ hỗ trợ kiểm tra thì phát hiện trong cốp xe ô tô bên phải phía trước ghế phụ xe có một hộp trà cất giấu bên trong là ma túy đá.



Công an đã thu giữ tang vật gồm 255 g ma túy tổng hợp (methaphetamine) và một cân điện tử.

Quá trình điều tra, Thọ khai rằng trước khi bị bắt khoảng 45 phút, Thọ đang điều khiển xe taxi ra khỏi khu vực ga Vinh thì một thanh niên đón xe đi đến đường Đặng Thai Mai. Khi đến địa điểm cần đến, người này bỏ hộp chè vào cốp xe, đồng thời đưa cho Thọ ba gói nylon, Thọ bỏ vào túi quần. Khách xuống xe bảo Thọ chờ 30 phút sẽ quay lại. Khi người thanh niên kia rời đi, Thọ lái xe về nhà trọ. Khi quay xe lại đón người thanh niên kia thì bị công an phát hiện, bắt giữ.

Đối với người thanh niên theo lời khai của Thọ, do chưa xác định được tên, tuổi, địa chỉ cụ thể nên cơ quan công an đang tiếp tục điều tra, khi nào bắt được sẽ xử lý sau.

Theo cáo trạng, năm 1992, Thọ bị TAND tỉnh Quảng Bình xử phạt hai năm sáu tháng tù về tội trộm cắp tài sản công dân. Năm 1998, Thọ bị TAND tỉnh Nghệ An xử phạt bốn năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Năm 2002, Thọ bị TAND tỉnh Hà Tĩnh tuyên phạt 15 năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy rồi được giảm án, ra tù trước thời hạn vào năm 2014. Sau khi cân nhắc các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, tòa đã tuyên án như trên.