Tài xế 'xe cá thối' thắng kiện công an

Cá trên chiếc xe tải nằm ì gần 10 ngày qua đã được chủ xe mang đi tiêu hủy. Ảnh: KG

Theo bản án vừa được tuyên, tòa buộc Công an huyện U Minh Thượng hủy quyến định xử phạt vi phạm hành chính của Trưởng Công an huyện U Minh Thượng, hủy quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu của Trưởng Công an huyện, hủy quyết định giải quyết khiếu nạn lần hai của Giám đốc Công an tỉnh Kiên Giang.

Như Pháp Luật TP.HCM đã đưa tin, tối 17-2-2014, lái xe Lương Hoàng Mỹ trên đường chở ba tấn cá đi lên TP.HCM tiêu thụ thì bị tổ tuần tra thuộc CSGT huyện U Minh Thượng chặn lại kiểm tra. Sau khi kiểm tra không thấy các lỗi vi phạm, lúc này, Tổ tuần tra lập biên bản lái xe vi phạm lỗi không chấp hành hiệu lệnh dừng xe.

Do không đồng ý với quyết định xử phạt của Công an huyện U Minh Thượng nên tài xế Mỹ không ký vào biên bản nên tổ tuần tra giữ giấy tờ xe, giấy phép lái xe. Vì giấy tờ bị giữ nên anh Mỹ để xe lại ngay hiện trường rồi ra về. Xe chở cá nằm nhiều ngày tại đây khiến cá trên xe bị ươn, thối, gây thiệt hại gần 80 triệu đồng.

Sau đó, tài xế Lương Hoàng Mỹ và chủ xe đã khiếu nại lên giám đốc Công an tỉnh Kiên Giang. Tuy nhiên, giám đốc Công an tỉnh Kiên Giang đã bác khiếu nại và giữ nguyên quyết định xử phạt của Công an huyện U Minh Thượng. Cuối cùng, anh Mỹ đã kiện Công an huyện U Minh Thượng ra tòa vì cho rằng mình không có lỗi trong trường hợp này.