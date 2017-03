Tạm đình chỉ điều tra vụ 2 phóng viên báo Giao Thông bị hành hung

Theo đó, sau hơn bảy tháng điều tra vụ hai phóng viên (PV) báo Giao Thông là Vĩnh Phú và Linh Hoàng bị đánh, cướp tài sản khi đang tác nghiệp xảy tại phường Long Trường (quận 9) đầu tháng 2-2016, vụ án được tạm đình chỉ điều tra vì hết thời hạn điều tra.

Một cán bộ Đội CSĐT tội phạm về TTXH Công an quận 9 cho biết: "Quá trình điều tra, chúng tôi đã tổ chức cho hai PV nhận dạng đối tượng khả nghi nhưng không có kết quả, nên khi nào có thông tin liên quan đến vụ án sẽ phục hồi tiếp tục điều tra”.



Hai phóng viên báo Giao Thông đang giúp cơ quan điều tra thực nghiệm tại hiện trường ngày 9-6. Ảnh: baogiaothong

Trước đó, chiều 8-6-2015, hai PV Vĩnh Phú và Linh Hoàng đến địa bàn giáp ranh giữa phường Trường Thạnh và Long Trường để ghi nhận về tình trạng xe ben quá tải thoải mái qua cầu ở đường Lã Xuân Oai.

Sau khi tác nghiệp, hai PV vào một quán nước ven đường nghỉ chân thì bất ngờ bị một nhóm thanh niên lạ mặt xông vào quán đánh tới tấp, cướp lấy máy quay phim rồi lên xe máy bỏ chạy.

Sau khi vụ án gây bức xúc dư luận xảy ra, Ban ATGT Quốc gia, chủ tịch UBND TP.HCM đã yêu cầu Công an TP.HCM điều tra khẩn trương làm rõ. Công an quận 9 đã khởi tố vụ án, tiến hành xác minh, thu thập tài liệu chứng cứ nhưng đến nay vẫn chưa xác định được nghi can.