Tạm đình chỉ điều tra vụ án tham nhũng bạc tỉ

Đây là vụ án tham nhũng đình đám tại Cà Mau với 16 bị can, liên quan đến số tiền bị cáo buộc tham nhũng lên đến 1 tỉ đồng.

Quyết định tạm đình chỉ do đại tá Huỳnh Đồng Tâm - Phó thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau ký. Lý do tạm đình chỉ là thời hạn điều tra bổ sung đã hết và phải chờ kết quả giám định tài chính những vấn đề liên quan vụ án.

Bị can đầu vụ được xác định là ông Nguyễn Viết Lượng, nguyên Giám đốc Công ty bảo hiểm Bảo Minh chi nhánh tỉnh Cà Mau. Ông này đã bị bắt tạm giam để điều tra gần 5 năm, trước khi cho tại ngoài vì bệnh nặng. Ông Lượng từng bị một trong các phiên tòa tuyên mức án 20 năm tù giam.



Bị cáo đầu vụ Nguyễn Viết Lượng

Theo hồ sơ vụ án, ông Lượng và các đồng phạm bị cáo buộc cấu kết để tham nhũng số tiền gần một tỉ đồng của Công ty Bảo Hiểm Bảo Minh (chi nhánh tỉnh Cà Mau) vào thời điểm những năm từ 2002 – 2005. Hành vi bị truy tố được Cơ quan điều tra xác định là lợi dụng quyền hành, cấu kết đồng nghiệp, khách hàng để làm hàng loạt hồ sơ bồi thường sai quy định hoặc làm khống nhằm rút tiền từ Công ty. Ông Lượng bị quy kết đã tham ô số tiền 552 triệu đồng của Công ty và cùng với các đồng phạm khác chiếm đoạt thêm số tiền 331 triệu đồng.

Tuy nhiên, các chứng cứ và nhân chứng đã thể hiện nhiều mâu thuẫn nên vụ án kéo dài 9 năm qua với 9 lần trả hồ sơ để điều tra lại, 7 bản cáo trạng, 6 lần xét xử và số lượng bút lục cũng lên đến con số khủng, 12.700.

Được biết, có đến 11 người là nhân viên của Công ty Bảo hiểm Bảo Minh chi nhánh Cà Mau, 3 cảnh sát giao thông và một số người bên ngoàibị truy tố trong vụ án này.