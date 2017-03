Tạm đình chỉ điều tra vụ chìm canô ở biển Cần Giờ

Lý do tạm đình chỉ là chờ kết quả giám định của Bộ GTVT đối với canô gây tai nạn mang số hiệu BP 12-04-02.

Trước đó, ngày 27-4, TAND TP.HCM từng trả hồ sơ yêu cầu VKS TP điều tra bổ sung để làm rõ một số nội dung do cáo trạng chưa chứng minh được hậu quả đặc biệt nghiêm trọng xảy ra là do hành vi phạm tội như VKS truy tố. Một tháng sau, VKS có công văn hoàn lại hồ sơ cho tòa, giữ nguyên quan điểm truy tố với lý do yêu cầu của tòa không có cơ sở. Ngày 17-7, TAND TP tiếp tục ra quyết định trả hồ sơ lần thứ hai, yêu cầu VKS làm rõ ba vấn đề (trong đó có yêu cầu phải có kết luận giám định canô BP 12-04-02 không bảo đảm an toàn khi đưa vào sử dụng)... Lần này thì VKS đã chuyển hồ sơ cho cơ quan điều tra để điều tra bổ sung.

Chiếc canô gặp nạn này sẽ được đưa đi giám định. Ảnh: CTV

Như Pháp Luật TP.HCM từng phản ánh, tháng 10-2014, VKS TP.HCM đã ra cáo trạng truy tố nguyên giám đốc Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Séc Vũ Văn Đảo và nguyên giám đốc Công ty Cổ phần Vũng Tàu Marina Đinh Văn Quyết về tội đưa vào sử dụng các phương tiện giao thông đường thủy không đảm bảo an toàn (Điều 214 BLHS). Theo cáo trạng, hai bị can này đã có hành vi điều động ba canô cao tốc chở nhân viên Công ty Cổ phần Sản xuất Ống thép khí Việt Nam từ Tiền Giang đến Khu du lịch Đảo Xanh (Vũng Tàu) khi các canô này chưa được Cục Đăng kiểm cấp giấy đăng kiểm, sử dụng sai mục đích, chở quá số người cho phép… Hậu quả là chiếc canô BP 12-04-02 (chở 24 người) bị lật, chìm tại vùng biển Cần Giờ làm chết chín người...

THANH TÙNG