Tạm đình chỉ vụ kiện đòi thu nhập chạy xe ôm

Lý do là tòa cần đợi kết quả xác minh của Công an phường Cát Bi (quận Hải An, TP Hải Phòng) về địa chỉ của vợ ông Đức.

Theo hồ sơ, tháng 9-2007, ông Đức thuê phòng trọ của bà Hà ở phường 6 (quận 8). Tháng 6-2009, ông trả phòng, dọn đi thì bà Hà giữ xe máy của ông. Ông Đức đến UBND phường 6 yêu cầu giải quyết. Tại đây, ông thừa nhận có thiếu bà Hà 589.000 đồng tiền thuê phòng và cam kết sẽ trả trong 10 ngày để nhận xe. Trong khi đó, bà Hà nói ông Đức nợ bà 1,5 triệu đồng nhưng nếu ông trả 1 triệu đồng thì bà sẽ trả xe. Ông Đức đồng ý.

Theo ông Đức, đến hẹn ông mang tiền ra phường chuộc xe thì bà Hà không đến, trong khi phía bà Hà nói chính ông Đức mới là người thất hẹn. Sau đó ông Đức kiện ra TAND quận 8 yêu cầu bà Hà trả xe, bồi thường tổng cộng 124 triệu đồng do ông bị mất thu nhập chạy xe ôm trong hơn 1.000 ngày bị giữ xe. Phía bà Hà thì phản tố yêu cầu ông Đức trả 589.000 đồng.

Xử sơ thẩm hồi tháng 9-2013, TAND quận 8 đã bác yêu cầu đòi bồi thường của ông Đức, tuyên bà Hà phải trả xe cho ông Đức, ông Đức phải trả cho bà Hà 589.000 đồng. Ông Đức kháng cáo.

Tháng 2-2014, TAND TP.HCM đã hủy án sơ thẩm, cho rằng cấp sơ thẩm vi phạm tố tụng khi không triệu tập vợ ông Đức tham gia vụ án.

