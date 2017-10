Tạm dừng phiên xử cựu Phó chánh án nhận hối lộ

Sáng 12-10, TAND tỉnh Đắk Lắk đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Trương Thị Hoa (cựu Phó chánh án TAND huyện Ea Kar) về tội nhận hối lộ.

Trước đó, TAND tỉnh Đắk Lắk đã 3 lần thông báo đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm công khai vào các ngày 19-9, 29-9 và 3-10, nhưng đều phải hoãn xét xử với lý do không trích xuất được người tố cáo là ông Nông Văn Thụt do đang thụ án trong một vụ án khác tại Trại giam Đắk Trung (Tổng cục 8, Bộ Công an, đóng tại xã Ea K’pam, huyện Cư M’gar, Đắk Lắk).



Bị cáo Trương Thị Hoa tại phiên xét xử sáng ngày 12-10

Đặc biệt, theo giấy triệu tập tòa án gửi những người liên quan, thông báo vào ngày 3-10 sẽ đưa vụ án xét xử lưu động tại Trại giam Đắk Trung nơi ông Thụt đạng thụ án.



Tuy nhiên, trước ngày xét xử một ngày, Chánh án TAND tỉnh Đắk Lắk đã ký thông báo hoãn phiên xét xử tại trại giam Đắk trung lới lý do , ngày 3-10 là ngày giao ban trực tuyến của ngành tòa án, các thẩm phán phải tham gia giao ban. Do đó, TAND tỉnh Đắk Lắk báo hoãn phiên tòa này.

Trong phiên xét xử sáng nay người tố cáo là ông Nông Văn Thụt đã được trích xuất, tham gia phiên tòa với vai trò là người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan.

Sau phần thủ tục, đại diện VKS thông báo, có 3 luật sư đăng ký bào chữa nhưng vắng mặt và đề nghị HĐXX tiếp tục xét xử.

Luật sư Nguyễn Văn Quynh (Đoàn luật sư Hà Nội) có ý kiến, 3 luật sư vắng mặt vì không được tòa án cấp chứng nhận bào chữa và đề nghị HĐXX trả lời lý do.



Ông Nông Văn Thụt có mặt tại tòa sau 3 lần hoãn với lý do không trích xuất được

Theo luật sư Quynh, trong hồ sơ vụ án, cơ quan điều tra triệu tập 12 người, trong đó thể hiện lời khai đồng nhất, việc Chánh án TAND huyện Ea Kar và một thư ký biết việc bà Hoa nhận tiền của ông Thụt. Luật sư Quynh đề nghị triệu tập 8 người có liên quan trong vụ án để lấy lời khai, đối chất tại tòa.



Luật sư Quynh đề nghị HĐXX hoãn phiên tòa, cho triệu tập những người liên quan để đảm bảo tính khách quan.

Đại diện VKS đồng ý với ý kiến luật sư và đề nghị HĐXX xem xét hoãn phiên tòa, triệu tập những người liên quan.

HĐXX đã tiến hành hội ý và thẩm phán, chủ tọa phiên tòa thông báo tạm dừng phiên tòa để triệu tập những người liên quan và sẽ tiếp tục phiên xét xử vào sáng ngày mai (13-10).

Theo cáo trạng của Viện KSND tối cao, nguyên Phó chánh án TAND huyện Ea Kar Trương Thị Hoa được phân công thụ lý, giải quyết vụ án ông Nông Văn Thụt vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ.

Ngày 27-10-2016, ông Thụt đến TAND huyện Ea Kar gặp bà Hoa nhận quyết định đưa vụ án ra xét xử. Ông Thụt có hỏi bà Hoa về mức án và bà này cho biết ông sẽ phải chịu án phạt từ 5-15 năm tù. Ông Thụt đặt vấn đề với bà Hoa xin giảm nhẹ hình phạt vì phải ở nhà nuôi vợ con.

Bà Hoa sau đó điện thoại cho ông Thụt gợi ý việc đưa tiền để để được giảm án. Bà Hoa ra giá số tiền từ 80-90 triệu đồng để lo hai cấp sơ thẩm và phúc thẩm.

Vợ con ông Thụt sau đó đến gặp bà Hoa xin bớt xuống còn 80 triệu vì hoàn cảnh gia đình khó khăn.

Liên tục các ngày sau đó, bà Hoa gọi điện cho ông Thụt giục đưa tiền. Ngày 5-12, ông Thụt cùng vợ mang 80 triệu đồng giao cho bà Hoa tại nhà riêng, đồng thời quay clip lại làm bằng chứng. Ông Thụt đã gửi đơn và bằng chứng đến cơ quan chức năng tố cáo hành vi bà Hoa ngay sau đó.

Cơ quan chức năng mời bà Hoa làm việc và bà này đã thừa nhận hành vi phạm tội, đồng thời tự nguyện giao lại số tiền 80 triệu đồng đã nhận của ông Thụt.

Theo tài liệu điều tra, bà Hoa còn chỉ đạo thư ký TAND huyện Ea Kar soạn sẵn hai dự thảo hai bản án có mức khách nhau. Tài liệu điều tra còn thể hiện, thư ký và Chánh án TAND huyện Ea Kar có biết việc bà Hoa nhận tiền nhưng không có căn cứ xử lý hình sự hai người này.

Trong một diễn biến khác, lãnh đạo Trại giam Đắk Trung khi được trao đổi đã khẳng định, trại giam không hề nhận được thông báo, văn bản của tòa án đề nghị phối hợp trích xuất bị án phục vụ công tác xét xử hay đưa vụ án vào trại giam xử lưu động.