TAND Tối cao hủy án vụ ‘đấu thầu con đường’

Như Pháp Luật TP.HCM từng phản ánh, trước đây Công ty Nguyễn Hoài Anh đã trúng thầu làm đường liên tổ 2-4-5 ở khu phố 2 (thị trấn Vĩnh An). Sau khi công ty làm được khoảng 30% con đường thì UBND thị trấn Vĩnh An bất ngờ yêu cầu công ty dừng lại, đồng thời ban hành công văn hủy bỏ kết quả đấu thầu. Nguyên nhân hủy bỏ kết quả đấu thầu là do đoàn thanh tra của UBND huyện Vĩnh Cửu kết luận quá trình đấu thầu trước đó có nhiều dấu hiệu vi phạm.

Không đồng tình với văn bản thông báo hủy bỏ kết quả đấu thầu của UBND thị trấn Vĩnh An, bà Anh đã khởi kiện. Sau đó, trong hai phiên xử sơ, phúc thẩm của TAND huyện Vĩnh Cửu và TAND tỉnh Đồng Nai, bà Anh đều thua kiện. Không đồng tình, bà Anh khiếu nại giám đốc thẩm lên VKSND và TAND Tối cao.

Theo Hội đồng giám đốc thẩm, vào năm 2011, dự án đường liên tổ 2-4-5 do chủ tịch UBND huyện Vĩnh Cửu quyết định đầu tư với ngân sách chủ yếu là của Nhà nước, UBND thị trấn Vĩnh An là chủ đầu tư dự án. Như vậy, người có thẩm quyền trong dự án này là UBND huyện Vĩnh Cửu. Do đó căn cứ để hủy, đình chỉ, không công nhận kết quả lựa chọn nhà thầu thuộc thẩm quyền của UBND huyện Vĩnh Cửu chứ không thuộc thẩm quyền của UBND thị trấn Vĩnh An.

Mặt khác, Thanh tra huyện Vĩnh Cửu chỉ mới kết luận quá trình đấu thầu có nhiều dấu hiệu vi phạm, trong khi theo quy định của Luật Đấu thầu và văn bản hướng dẫn thi hành thì căn cứ hủy đấu thầu, đình chỉ hoặc không công nhận kết quả lựa chọn nhà thầu là phải có “bằng chứng vi phạm” chứ không chỉ là “dấu hiệu vi phạm”. Đồng thời, biện pháp không công nhận kết quả lựa chọn nhà thầu được thực hiện ngay từ khi phê duyệt đến trước khi ký hợp đồng. Trong khi đó, sau khi trúng thầu, Công ty Nguyễn Hoài Anh đã thi công được gần 30% khối lượng công trình, đã nghiệm thu đảm bảo chất lượng thì mới xảy ra việc thanh tra, hủy bỏ kết quả đấu thầu.

Qua đó, Hội đồng giám đốc thẩm yêu cầu quá trình xét xử lại vụ án, các cấp tòa cần làm rõ trong trường hợp này là hủy đấu thầu hay là không công nhận kết quả lựa chọn nhà thầu vì hai khái niệm này được giải quyết ở hai giai đoạn khác nhau.

Ngoài ra, theo Luật Thanh tra năm 2004 thì thanh tra chuyên ngành thuộc thẩm quyền của sở, bộ nhưng trong trường hợp này chủ tịch UBND huyện Vĩnh Cửu lại lập đoàn thanh tra là sai thẩm quyền.

Liên quan đến vụ kiện này, Thẩm phán Nguyễn Minh Toàn (người được phân công giải quyết án ở giai đoạn xét xử sơ thẩm) đã vòi vĩnh và nhận của bà Anh một chiếc máy ảnh Canon D60 nhưng vẫn xử bà Anh thua kiện nên bị bà Anh tố giác. Sau đó ông này đã bị Cục Điều tra VKSND Tối cao khởi tố, bắt tạm giam về tội lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản.

NGUYỄN SƠN