Tăng án các cầu thủ bóng đá bán độ

Theo đó, Nguyễn Thành Long Giang, Nguyễn Đức Thiện, Nguyễn Văn Tương, Hà Nệm Tiến từ hai năm án treo thành hai năm tù giam, giữ nguyên hình phạt hai năm sáu tháng án treo đối với bị cáo Đinh Kiên Trung.



HĐXX nhận định bản án sơ thẩm chưa xem xét toàn bộ nội dung vụ án. Bản án sơ thẩm xác định Đinh Kiên Trung và Phạm Hữu Phát là những người trực tiếp đứng ra tổ chức dàn xếp kết quả trận đấu giữa đội bóng Đồng Nai và đội Than Quảng Ninh là chưa chính xác.

Bị cáo Trung chỉ đứng ra tham gia cá độ chứ không trực tiếp tham gia trận đấu. Hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội vì vậy cần tách các bị cáo ra khỏi xã hội một thời gian.



Các bị cáo đang nghe tòa tuyên án

Trước đó, TAND tỉnh Đồng Nai xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Phạm Hữu Phát (27 tuổi, nguyên đội trưởng đội bóng Đồng Nai) sáu năm tù, bị cáo các bị cáo Trần Văn Ba, Nguyễn Phúc Thuận nhận ba năm tù cùng tội đánh bạc và tổ chức đánh bạc.



Cùng tội đánh bạc tòa tuyên phạt bị cáo Giang, Thiện, Tương, Tiến hai năm án treo. Bị cáo Trung hai năm sáu tháng án treo. Riêng bị cáo Trần Đình Hải là một năm, bảy tháng 20 ngày tù. Sau đó viện trưởng VKSND tỉnh Đồng Nai kháng nghị tăng hình phạt thay đổi tội danh đối với các bị cáo, Trung, Long, Thiện, Tương, Tiến.



Theo hồ sơ, ngày 10-7-2014, trước trận lượt về vòng 21 với Than Quảng Ninh tại Giải vô địch quốc gia (V-League), đội Đồng Nai được 22 điểm, xếp thứ 6/12. Biết câu lạc bộ chắc chắn trụ hạng, Phát tìm gặp Trần Văn Ba gạ bán kết quả tỉ số trận đấu (sẽ diễn ra sau 10 ngày) với giá 400 triệu đồng. Nếu thành công Phát sẽ cho Ba 50 triệu đồng. Ba rủ Đồng Văn Vĩnh cùng tham gia. Sau đó Vĩnh bán tỉ số trận đấu này cho Nguyễn Phúc Thuận giá 200 triệu đồng.



Khi đưa tiền cho Ba, Vĩnh yêu cầu viết giấy vay nợ “nếu lật kèo phải trả lại 800 triệu đồng”. Ba tiếp tục liên hệ bán kèo được 150 triệu đồng cho người khác. Sau đó Ba đưa cho đội trưởng Phát 325 triệu, giữ lại 25 triệu đồng tiêu xài.

Tối 19-7-2014, khi cả đội có mặt tại Quảng Ninh chuẩn bị cho trận đấu, Phát nói với cầu thủ Đinh Kiên Trung về việc sẽ cá độ trận đấu này.



Sau khi bàn bạc thêm với nhóm cầu thủ Thiện, Tiến, Giang, cả nhóm thống nhất đặt 200 triệu đồng đánh “tài” hiệp 1 (CLB Than Quảng Ninh sẽ thắng cách biệt hai bàn trở lên). Quyết định này được giao cho Trung gọi điện thoại cho Tương đặt cược.



Ngày 20-7, Tương liên tục lên mạng xem nhà cái ra kèo và cá độ giúp nhóm Trung với tổng số tiền 210 triệu đồng, tỉ lệ 1 ăn 0,7. Ngoài ra, do biết tỉ số trận đấu nên Tương đã gạ khách bắt độ thu lợi 12 triệu đồng.

Thuận cũng nhờ người tham gia cá cược trên mạng gần 140 triệu đồng, Ba tham gia gần 170 triệu đồng. Chiều hôm đó trận đấu Đồng Nai gặp Than Quảng Ninh diễn ra. Khi ra sân khởi động, Giang nói với Lưu Phan Thế Sơn (đá trung vệ): “Bọn anh đánh tài hiệp một Than Quảng Ninh thắng, em giúp anh, về anh cho em sau”. Sơn bảo: “Vâng, anh cứ đá đi”. Ngay sau trận đấu, các cầu thủ bán độ đã bị công an bắt giữ.



Ngoài trận này, các cầu thủ Phát, Trung, Giang và Thiện còn thừa nhận trước đó từng bán độ ở trận Đồng Nai làm khách tại Thanh Hóa, ngày 3-5-2014, với số tiền 50 triệu đồng (1 ăn 0,6).

Sau trận đấu đội chủ nhà thắng Đồng Nai 3-0, cả nhóm thắng 30 triệu đồng nhưng Phát không lấy tiền mà chia lại cho Giang, Trung và Thiện mỗi người 10 triệu đồng.