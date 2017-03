Tăng án đối với đại ca cản trở công an cho đàn em tẩu thoát

Ngày 13-9, TAND Cấp cao tại TP.HCM đã chấp nhận kháng nghị của VKSND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu chuyển hình phạt từ 12 tháng án treo thành một năm tù giam đối với bị cáo Cao Duy Tân (tự Tám Trình, SN 1978) - một “giang hồ” có tiếng ở huyện Long Điền - về tội chống người thi hành công vụ

HĐXX đồng tình với kháng nghị hành vi của bị cáo Cao Duy Tân là rất nguy hiểm cho xã hội, thể hiện sự hung hăng, coi thường pháp luật.

Tân đã gây cản trở lực lượng chức năng khống chế, bắt giữ các đối tượng dùng hung khí nguy hiểm là mã tấu, gậy chống đối lực lượng làm nhiệm vụ... cho bị cáo hưởng án treo là không nghiêm.



Bị cáo Tân tại phiên xử

Khoảng giữa năm 2012, trên địa bàn huyện Long Điền có hai nhóm tội phạm hoạt động theo kiểu “xã hội đen”.

Nhóm thứ nhất do Tân cầm đầu, nhóm thứ hai do Nguyễn Anh Tân (tự Tám Già, ngụ thị trấn Long Hải) cầm đầu. Giữa hai băng nhóm này thường xảy ra các vụ đâm chém, đập phá tài sản lẫn nhau gây mất trật tự trị an trên địa bàn.



Tháng 8-2012, một cuộc hỗn chiến lớn giữa hai băng nhóm đã diễn ra. Sau vụ hỗn chiến, Tám Già cùng đám đàn em phải vào tù. Tám Trình là bị hại nên không bị xử lý và sau đó, trở thành đại ca lớn nhất trong giới giang hồ tại huyện Long Điền.



Còn trong vụ án này ngày 5-9-2014, Hồ Phi Cường và một người tên Tèo ngồi uống nước gần khu phố Hải Phong 2 (thị trấn Long Hải, huyện Long Điền) thì xảy ra mâu thuẫn với Nguyễn Trí Trung.

Nhóm bạn của Trung ngồi gần đó chạy đến hỗ trợ, đánh Cường. Nhận tin báo, Thiếu úy Lê Hoàng Lâm (Công an thị trấn Long Hải) cùng sáu người thuộc lực lượng bảo vệ dân phố được giao nhiệm vụ đến hiện trường, mời Cường về trụ sở làm việc.



Cường gọi điện thoại cho Tân. Tân huy động đàn em cầm mã tấu, dao xẻ dưa đi tìm Trung đánh.

Nhận định tình hình phức tạp, lãnh đạo Công an thị trấn Long Hải tăng cường thêm công an cùng sáu bảo vệ dân phố đến hiện trường giữ an ninh trật tự, không để xảy ra đánh nhau.



Nhóm của Tân đến khu vực Công an thị trấn Long Hải khiêu khích... Một bảo vệ dân phố bị Phạm Công Tuấn Anh chém bị thương.

Lúc này, thấy một thiếu úy công an đang khống chế Tuấn Anh, Tân lập tức lao vào dùng hai tay kẹp vào hông lôi thiếu úy này lùi lại rồi chạy đến trước mặt ngăn cản việc bắt giữ Tuấn Anh để đàn em tẩu thoát.



Xử sơ thẩm, TAND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã tuyên phạt Tuấn Anh năm năm tù về tội giết người và một người nữa hai năm tù về tội chống người thi hành công vụ. Còn Tân sau khi phạm tội đã bỏ trốn, đến ngày 3-9-2015 mới ra đầu thú và được xử án treo.