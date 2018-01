Tăng án ông già 79 tuổi hiếp dâm bé gái 4 tuổi

Theo hồ sơ, sáng 5-10-2015, bé N. sang nhà bị cáo Vĩnh chơi rồi vào tủ lạnh mở lấy nước uống. Do nước để ngăn lạnh đã đóng đá, bị cáo nói với bé N. đi tìm búa để đập. Bé N. đi theo bị cáo lên tầng hai. Tại đây, người đàn ông gần 80 tuổi đã xâm hại bé. Sự việc bị phát hiện khi bé N. trở về nhà và khóc. Gia đình bé nhanh chóng trình báo sự việc tới cơ quan công an. Kết luận giám định cho thấy vùng tầng sinh môn bộ phận sinh dục của bé N. có vết rạn nhẹ, màng trinh chưa bị rách. Ngày 6-9, TAND TP Hà Nội mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án. Tại tòa, bị cáo Vĩnh xuất hiện trong bộ dạng ốm yếu, nằm dài trên ghế chờ xét xử. Thậm chí phải nhờ tới sự trợ giúp của người thân, bị cáo gần 80 tuổi mới có thể khó nhọc ngồi sau vành móng ngựa. Kết thúc phiên xử, tòa tuyên phạt bị cáo tám năm tù giam, yêu cầu bồi thường thiệt hại cho gia đình nạn nhân 33 triệu đồng. Cho rằng bản án trên là quá nhẹ so với hành vi mà bị cáo gây ra, gia đình bé N. đã có đơn kháng cáo.