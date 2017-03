Tăng hình phạt 2 cựu cán bộ công an tham ô hơn 13 tỉ đồng

Ngày 25-7, TAND tỉnh Kiên Giang tiến hành xét xử lại vụ tham ô tài sản xảy ra tại Phòng Hậu cần-Kỹ thuật Công an tỉnh Kiên Giang và tuyên phạt bị cáo Phạm Văn Mạnh (nguyên thiếu tá, đội trưởng Đội Tài vụ) 20 năm tù và Trịnh Thị Ngọc Nhung (nguyên đại úy, thủ quỹ đơn vị) 18 năm tù.

Theo cáo trạng, từ tháng 9-2009 đến tháng 11-2013, Mạnh đã chỉnh sửa, thay đổi bảng báo cáo tổng hợp quỹ lương của ngành Công an tỉnh Kiên Giang trong 51 tháng, chiếm đoạt 13,465 tỉ đồng.

Tại tòa, Mạnh khai tuy quỹ lương được quản lý bằng phần mềm do Bộ Công an cung cấp nhưng khi quyết toán lại căn cứ trên hồ sơ bản in. Do đó, sau khi in bảng lương từ phần mềm, Mạnh đã ngụy tạo hai trang cuối với số tiền kê khống lên cao, ký vào vị trí kế toán tổng hợp rồi trình cấp trên ký duyệt.

Để có thể rút trót lọt khoản tiền kê khống hòng chiếm đoạt, Mạnh đã thuyết phục Nhung với vai trò là thủ quỹ của đơn vị tham gia. Sau khi rút tiền và chi lương cho cán bộ trong ngành theo quy định, phần kê khống dôi ra Mạnh và Nhung chia đôi.



Hai bị cáo tại tòa.

Trước đó, ngày 26-3-2015, TAND tỉnh Kiên Giang đã xử sơ thẩm và tuyên phạt Phạm Văn Mạnh 17 năm tù giam, Trịnh Thị Ngọc Nhung 15 năm tù giam.

Tuy nhiên, sau đó TAND Cấp cao tại TP.HCM kháng nghị giám đốc thẩm vì cho rằng mức án quá nhẹ, chưa tương xứng với hành vi phạm tội. Hội đồng Thẩm phán TAND Tối cao đã chấp nhận kháng nghị, tuyên hủy án và yêu cầu TAND tỉnh Kiên Giang xét xử lại.

Liên quan đến vụ án này, Đại tá Nguyễn Thành Tâm - nguyên Trưởng phòng Hậu cần-kỹ thuật bị kỷ luật cảnh cáo và Thượng tá Mai Hoàng Sơn - Phó Trưởng phòng bị giáng chức xuống cấp đội trưởng.