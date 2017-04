Tên trộm "lạ" lấy tài sản về dùng cho... sang

Ngày 18-4, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội PC45, Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đã cung cấp thông tin phá chuyên án, bắt tên trộm "kỳ lạ" chỉ lấy tài sản về để... dùng cho sang.



Nghi can Lê Hoàng Đức.

Trước đó, ngày 12-4, Phòng PC45, Công an Nghệ An nhận được trình báo: Đêm 11-4, chị L.T.H (37 tuổi, trú huyện miền núi Quỳ Hợp, Nghệ An) cùng anh Ng.H.H (36 tuổi, trú TP HCM) đang "tâm sự" trong phòng khách sạn L.C (bên đường Lý Thường Kiệt, TP Vinh) thì bị trộm đột nhập trộm tài sản.



Tên trộm này sau khi khoắng hết ví tiền, đồng hồ, điện thoại Nokia 8800 gold, điện thoại Iphone 6 còn lấy luôn chìa khóa xe ô tô xuống sân khách sạn lái chiếc xe Toyota Fotuner mang BKS: 37A-299.xx trị giá hơn 800 triệu đồng rồi biến mất.

Chiếc xe ô tô trên là của chị H. mượn của bạn đi đến phòng khách sạn gặp "đối tác" từ TP HCM vừa bay ra Vinh.

Đây là vụ trộm tài sản lớn nên Phòng PC45, Công an Nghệ An xác lập chuyên án 417T để vào cuộc điều tra.

Qua trích xuất từ camera an ninh của khách sạn thấy trong đêm đối tượng Lê Hoàng Đức (28 tuổi, trú phường Đông Vĩnh, TP. Vinh) cho xin bảo vệ lên tầng 2 gặp bạn.



Tang vật Đức trộm trong phòng khách sạn đưa về dùng.

Đồng thời, sàng lọc các đối tượng "cộm cán" biết lái xe hơi thì nổi lên Đức là đáng nghi ngờ nhất. Đức từng lái xe taxi Mai Linh chừng 2 năm thì bị đuổi việc. Bản thân Đức có tiền án 6 năm tù giam về tội cướp tài sản. Đặc biệt, năm 2016, Công an TP Vinh từng bắt Đức về hành vi trộm cắp xe máy. Tuy nhiên, khi đang điều tra thấy Đức có bệnh lý tâm thần nên đang cho Đức tại ngoại.

Cảnh sát tìm cách theo dõi rồi tiếp cận Đức thấy trên tay Đức đang đeo chiếc đồng hồ mà nạn nhân trình báo mất trong phòng khách sạn. Từ đây, Công an bắt giữ Đức. Tất cả các tài sản Đức trộm được Đức không mang đi bán mà đều để dùng...cho sướng. Chiếc xe ô tô Đức trộm được do nhà của Đức nhỏ không mang vào được nên Đức đang để ở sân chung cư ở phường Vinh Tân.



Tang vật chiếc xe Đức trộm được.

Cán bộ điều tra cho biết, khi lấy lời khai thấy Đức hoàn toàn tỉnh táo và thành khẩn khai báo. Đức khai sau khi quan sát thấy phòng 203 của khách sạn đèn còn sáng nên biết có khách đang thuê ngủ. Đức ung dung đi lên tầng 2 rồi trèo ra sau sảnh tầng 2 và tiếp cận phòng 203 từ cửa sau. Chờ khi đôi trai gái "mải mê tâm sự", Đức lấy tài sản và chiếc chìa khóa ô tô. Khi xuống sân Đức thử bấm khóa ô tô thấy xe nháy đèn, Đức biết đó là chìa khóa của xe Toyota Fotuner nên tiện thể lái luôn xe đi về nhà, đỡ tiền đi taxi.



Chiều 18-4, Phòng PC 45, Công an TP Vinh đang tạm giữ hình sự Đức về hành vi trộm cắp tài sản để mở rộng điều tra chuyên án trên.