Thạch Thị Bé Trúc kể chuyện nghi án oan

Ai lái ô tô lúc gây tai nạn? Theo cáo trạng của VKSND huyện Củ Chi, TP.HCM, lúc 22 giờ ngày 27-3-2015, Thạch Thị Bé Trúc (công nhân) chạy xe máy chở bạn là Nguyễn Thị Ngọc đi trên đường nông thôn số 9. Đến ngã tư, Trúc cho xe băng qua đường Trần Văn Chẩm, xe của Trúc va chạm với ô tô do ông Huỳnh Nhật Hoài điều khiển. Vụ tai nạn làm Ngọc tử vong tại bệnh viện do chấn thương sọ não. Cáo trạng xác định: Hoài có phần lỗi phụ là điều khiển xe khi đến ngã tư không làm chủ tay lái; Trúc có lỗi chính điều khiển xe máy không có giấy phép lái xe, lưu thông từ đường nhánh ra đường chính không nhường quyền ưu tiên cho ô tô đang đi trên đường chính, vi phạm khoản 9 Điều 8 và khoản 3 Điều 24 Luật Giao thông đường bộ. Tháng 3-2016, Trúc bị bắt tạm giam. Tháng 5-2016, TAND huyện Củ Chi mở phiên tòa sơ thẩm lần đầu nhưng trả hồ sơ, yêu cầu CQĐT trưng cầu giám định tốc độ của ô tô vào thời điểm xảy ra tai nạn, lấy lời khai của người làm chứng (trong cáo trạng không có người làm chứng - NV). Tháng 9-2016, TAND huyện Củ Chi mở phiên xử lần hai và tiếp tục trả hồ sơ vì các yêu cầu của lần trả hồ sơ trước chưa được CQĐT và VKS đáp ứng. Đến phiên tòa sơ thẩm lần ba mới đây, CQĐT và VKS vẫn chưa trưng cầu giám định tốc độ ô tô, chưa lấy lời khai nhân chứng theo yêu cầu của tòa nên tòa lại trả hồ sơ. Lần này tòa có thêm một yêu cầu là CQĐT phải làm rõ người lái ô tô gây tai nạn có đúng là Huỳnh Nhật Hoài hay không (ngoài năm sinh 1979 thì cáo trạng không nêu thông tin nào khác về nhân thân ông này - NV); tại sao CQĐT không đo nồng độ cồn tài xế ô tô...? Mới đây, CQĐT đã có kết luận điều tra bổ sung và giữ nguyên quan điểm đề nghị truy tố Trúc. Theo đó, CQĐT khẳng định hiện trường không có vết thắng nên không giám định được tốc độ ô tô. Tài xế là Hoài, không phải là Tùng. Sau tai nạn, Hoài đến công an xã trình báo sự việc rồi về. Ba ngày sau Hoài mới đến công an huyện trình báo nên không thể đo được nồng độ cồn.