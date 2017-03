Tham 5 triệu tiền công, đổi lấy 16 năm tù

Theo hồ sơ, khoảng 16 giờ ngày 25-4, một người đàn ông tên Kiên (thường gọi là Kiên "bé") tìm đến gặp Dìa nói: "Anh có 60 túi hồng phiến xuống thị trấn Mường Xén (huyện Kỳ Sơn), trả công 5 triệu đồng". Dìa biết được hồng phiến là ma túy tổng hợp đang gây "cái chết trắng" nhưng thay vì từ chối và báo công an thì Dìa gật đầu đồng ý với Kiên.



Bị cáo Xồng Nỏ Dìa.

Dìa cầm lấy túi hồng phiến từ tay Kiên rồi mang đi cất giấu trong chuồng gà. Còn Kiên đi về xuống thị trấn Mường Xén trước. Đến khoảng 19 giờ cùng ngày, sau khi ăn uống, Dìa đi ra chuồng gà lấy gói hồng phiến rồi đi xe máy đến thị trấn Mường Xén để giao cho Kiên. Trên đường Dìa đi đến bản Nộng Dẻ (xã Nậm Cắn) thì bị Công an huyện Kỳ Sơn phát hiện bắt giữ cùng tang vật 60 túi hồng phiến có trọng lượng 1.090,78 g.



Trong vụ án này do không xác định được lai lịch, địa chỉ cụ thể của Kiên nên cơ quan Công an tỉnh Nghệ An tiếp tục xác minh làm rõ, khi nào có căn cứ sẽ xử lý sau.

Tại phiên tòa, bị cáo Dìa thành khẩn khai báo, thể hiện ăn năn hối cải và xin được giảm nhẹ hình phạt để sớm trở về làm ăn lương thiện nuôi ba đứa con. Sau khi cân nhắc các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, tòa đã tuyên án như trên.