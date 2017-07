Tham nhũng không được đặt tiền để tại ngoại

Chú ý để tránh bị lạm dụng Theo ThS Nguyễn Đình Thắm (nguyên giảng viên Trường Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát tại TP.HCM), cần chú ý việc đặt tiền ở giai đoạn cho phù hợp. Làm sao để việc tại ngoại không ảnh hưởng đến quá trình điều tra, tránh việc thông cung làm sai lệch hồ sơ vụ án. Theo đó, nên quy định theo hướng với một số vụ án có tình tiết phức tạp thì phải kết thúc điều tra mới cho đặt tiền tại ngoại. Với những vụ án nhiều bị can, bị cáo cũng cần chú ý không nên cho tại ngoại cùng lúc nhiều người để tránh việc thông cung, phản cung đồng loạt. Ông Đinh Văn Quế thì băn khoăn nên hướng dẫn rõ trường hợp người có nguy cơ bị tạm giam thì không được đặt tiền vì không thể biết được họ có bị tạm giam hay không mà đặt. Ngoài ra còn có trường hợp bị can đặt tiền xong rồi bỏ trốn thì chưa rõ ai chịu trách nhiệm. Do đó cần quy định biện pháp chế tài với cơ quan tố tụng, người tiến hành tố tụng để bị can, bị cáo được đặt tiền bỏ trốn gây khó khăn cho việc giải quyết vụ án, thậm chí phải tạm đình chỉ. Dự thảo thông tư mới chỉ nêu trách nhiệm của người đặt tiền, người được đặt tiền mà chưa có trách nhiệm của cơ quan có quyền cho đặt tiền.