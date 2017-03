Thảm sát Bình Phước: Trách nhiệm hình sự nghi can thứ 3

Trên số báo trước, chúng tôi đã thông tin Công an tỉnh Bình Phước xác nhận đã khởi tố, bắt tạm giam bốn tháng đối với Trần Đình Thoại (27 tuổi, quê Vĩnh Long) để điều tra về tội giết người, cướp tài sản. Theo một lãnh đạo Công an tỉnh Bình Phước, qua lời khai, bước đầu xác định Thoại và Dương đã bàn bạc kế hoạch gây án nhiều ngày trước đó.

“Đêm 5-7, Dương đã chở Thoại đến nhà ông Lê Văn Mỹ và gọi điện thoại cho cháu Dư Minh Vỹ ra mở cửa nhưng có thể lúc đó cháu Vỹ ngủ say nên không nghe máy. Đợi không được, Dương và Thoại quay trở về TP.HCM. Đến ngày 6-7, Dương tiếp tục rủ Thoại nhưng Thoại không đi nữa. Sau đó, Dương quay ra rủ Tiến và ngày 7-7, Dương cùng Tiến đã gây ra vụ thảm sát. Việc Thoại không gây án đêm 5-7 vì lý do khách quan là cháu Vỹ không mở cửa” - vị lãnh đạo Công an tỉnh Bình Phước thông tin.

Nhiều bạn đọc thắc mắc, theo điều 19 BLHS thì người tự ý nửa chừng chấm dứt việc phạm tội được miễn trách nhiệm hình sự về tội định phạm, nghi can Thoại có được xem là tự ý nửa chừng chấm dứt nửa chừng chấm dứt việc phạm tội không? Chúng tôi xin nêu quan điểm của các chuyên gia pháp luật:

Ông Phạm Công Hùng, Nguyên thẩm phán Toà Phúc thẩm TAND tối cao tại TP.HCM:

Không thể vô can

Không thể miễn trừ trách nhiệm hình sự (TNHS) cho bị can Thoại với lý do tự ý nửa chừng chấm dứt việc phạm tội. Tự ý nửa chừng chấm dứt việc phạm tội là tự mình không thực hiện tội phạm đến cùng, tuy không có gì ngăn cản (Điều 19, BLHS). Còn ở đây bản thân Thoại đã không thực hiện mà bỏ lửng. Cụ thể, nếu như đã lên kế hoạch, lần đầu Thoại đã đi mà không thực hiện được, lần 2 Thoại không muốn làm nữa thì phải cản Dương thủ ác vì đó là tội ác, nguy hiểm. Khi không cản được thì phải tố cáo công an để ngăn chặn. Thoại chỉ vô can khi từ bỏ kế hoạch đó, đồng thời ra sức ngăn cản và báo công an kịp thời không để kế hoạch thủ ác trên thành hiện thực.

Quá trình điều tra, cơ quan tố tụng cần xác định kế hoạch giữa Thoại, Dương là như thế nào, giới hạn, phạm vi lập kế hoạch từ đó mới có thể định tội danh của bị can thứ ba này. Có thể ban đầu đôi bên chỉ lập kế hoạch cướp đơn thuần nhưng sau đó, Dương và Tiến thực hiện vượt quá kế hoạch đã bàn thì Thoại có khả năng không chịu trách nhiệm tội giết người. Nhưng chỉ cần trong kế hoạch đó có cả việc bàn nếu nạn nhân chống thì sẽ giết chết hay vừa cướp vừa giết người để trả thù cho Dương thì Thoại cũng phải chịu trách nhiệm về cả hai tội cướp và giết với vai trò đồng phạm của hai bị can thực hiện.





TS Phan Anh Tuấn – Trưởng Bộ môn Luật Hình sự (Đại học Luật TP.HCM):

Thoại chỉ được miễn TNHS nếu ngăn được Dương không gây tội ác

Hành vi của Thoại có được xem là tự ý nửa chừng chấm dứt việc phạm tội nên được miễn TNHS hay không?