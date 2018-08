Thanh niên đi tù vì... chơi khăm chủ tiệm Internet

Ngày 29-8, TAND TP Cần Thơ xét xử phúc thẩm đã bác kháng cáo xin hưởng án treo đối với ba bị cáo Phạm Trí Dũng (21 tuổi), Trương Chí Hôn (20 tuổi) và Jung Ja Lịch (24 tuổi), tuyên y án sơ thẩm, phạt Dũng và Lịch mỗi cáo chín tháng tù, Hôn sáu tháng tù cùng về tội trộm cắp tài sản.



Các bị cáo tại phiên tòa phúc thẩm ngày 29-8. Ảnh: NN



Theo tòa, các bị cáo đã câu kết bàn bạc lấy trộm tài sản của người khác nên phải chịu hình phạt do mình gây ra tương xứng với hành vi phạm tội. Các bị cáo còn trẻ, có học thức nhưng lười lao động, có lối sống sa đà vào chơi game thâu đêm suốt sáng, không lo cho cha mẹ, gia đình. Do đó cần thiết phải tập trung cải tạo để các bị cáo có thời gian tu dưỡng bản thân… Từ đó, tòa đã tuyên không chấp nhận kháng cáo xin hưởng án treo, giữ y bản án sơ thẩm.

Theo hồ sơ, Dũng, Hôn và Lịch là bạn bè quen biết nhau do cùng chơi game tại tiệm Nét HP (quận Ninh Kiều). Tối 13-7-2017, rạng sáng 14-7-2017, trong lúc ngồi chơi game tại tiệm, Lịch nghi ngờ người quản lý tiệm cho người khác lấy điện thoại của một bạn trong nhóm chơi game của Lịch. Do đó, Lịch rủ Dũng và Hôn đến lấy trộm tài sản tại tiệm Nét HP. Dũng và Hôn đồng ý.

Dũng hỏi lấy cái gì. Lịch nói tiệm Nét thiếu gì thứ để lấy như card màn hình, thanh ram của máy tính chơi game. Lịch và Dũng đến một máy tính trong tiệm bị hỏng tủ bảo vệ, Lịch chỉ cho Dũng biết tên các linh kiện máy tính và chỉ cách tháo gỡ. Sau đó, Lịch và Dũng quay lại máy tiếp tục chơi game.

Tổng cộng Dũng đã ba lần thực hiện hành vi lấy trộm các linh kiện máy tính tại tiệm vào các ngày 14, 15, 16-7-2017. Trong đó, có lần có Hôn cùng tham gia. Tổng cộng Dũng đã lấy được bảy card màn hình, 15 thanh ram, một bộ nguồn, bảy bo mạch, tám CPU, tám quạt tản nhiệt CPU bán được số tiền hơn 8 triệu đồng.

Sau khi phát hiện mất tài sản, chủ tiệm Nét HP trình báo công an. Qua rà soát, Công an quận Ninh Kiều mời Dũng, Hôn và Lịch về làm việc. Lịch thừa nhận có rủ Dũng và Hôn lấy trộm linh kiện máy tính trong tiệm Nét HP để chơi khăm lại người quản lý tiệm này do nghi ngờ người này lấy điện thoại của bạn…

Theo định giá, tổng số linh kiện Dũng trộm được có giá hơn 21 triệu đồng.