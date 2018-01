Thanh niên dụ đưa thiếu nữ xinh đẹp sang Trung Quốc bán

Theo hồ sơ, đầu năm 2014, Hiền nhận được điện thoại của dì ruột là Lữ Thị Mai (34 tuổi) lấy chồng và đang sinh sống ở Trung Quốc. Qua điện thoại, Mai nói Hiền tìm những thiếu nữ xinh đẹp đưa đi Trung Quốc lấy chồng. Nếu họ đồng ý đi Trung Quốc thì ngoài gia đình được trả tiền, Hiền được trả tiền “hoa hồng”. Nghe vậy, Hiền đồng ý.



Bị cáo Ngân Văn Hiền.

Hiền biết ông Ngân Văn S. (trú xã Lượng Minh) có cô con gái là K. (15 tuổi) xinh đẹp nhưng ông S. có hoàn cảnh khó khăn, đang cần tiền cưới vợ cho con trai. Hiền nói với ông S. việc nếu em K. sang Trung Quốc lấy chồng thì gia đình sẽ được trả một khoản tiền. Ông S. và em K. đồng ý. Hiền còn rủ thêm em A. (17 tuổi, bạn em K.) đi Trung Quốc lấy chồng cho cuộc sống sung sướng.



Tháng 2-2014, Hiền đưa em K. và em A. sang Trung Quốc giao cho Mai. Sau khi tiếp nhận em K. và em A., Mai đưa cho Hiền 230 triệu đồng. Hiền đưa về quê, trao cho ông S. 80 triệu đồng và giao cho gia đình em A. 80 triệu đồng. Số tiền còn lại là 70 triệu đồng, Hiền tiêu xài.

Mai đã bán hai thiếu nữ A. và K. cho hai đàn ông Trung Quốc mua về làm vợ. Sau đó, em A. sinh hạ một bé gái.

Vừa qua, A. xin gia đình chồng ở Trung Quốc trở về quê thăm cha mẹ vì quá nhớ nhà. Cha mẹ chồng và chồng em A. đồng ý. Nhưng sau khi thoát khỏi nhà chồng về Việt Nam, em A. ở lại quê nhà, không trở lại Trung Quốc và viết đơn tố cáo Hiền lên công an.

Tháng 7-2017, Hiền bị công an bắt giữ khi vừa từ Trung Quốc trở về. Khi em K. bị đưa sang Trung Quốc bán thì chưa đủ 16 tuổi nên cơ quan công an xác định Hiền có hành vi mua bán trẻ em. Tuy nhiên, do đến nay, K. không có mặt tại địa phương, đi đâu, làm gì gia đình và chính quyền địa phương không biết. Trong quá trình điều tra, cơ quan điều tra chưa ghi được lời khai của K. nên chưa đủ cơ sở kết luận Hiền phạm tội mua bán trẻ em.

Do vậy, cơ quan công an đã tách hành vi này của Hiền ra thành vụ án khác, khi nào lấy được lời khai của K. sẽ điều tra, xử lý sau. Đối với Mai, công an đang tiếp tục điều tra, khi nào bắt được sẽ xử lý sau.

Tại phiên tòa, Hiền thành khẩn khai báo, thể hiện ăn năn hối cải. Người bị hại là A. cũng xin HĐXX giảm nhẹ hình phạt cho Hiền và không yêu cầu Hiền bồi thường.