Thanh niên đưa bạn đồng tính vào nhà nghỉ, gây mê...

Theo cáo trạng, tháng 4/2016, Phạm Văn Mỉ và Nguyễn Nhựt Phương Hải bàn bạc cùng nhau đi cướp tài sản, thủ đoạn của Mỉ và Hải là lên mạng xã hội Zalo tìm người đồng tính nam để kết bạn, sau đó hẹn gặp mặt và tìm cách đưa các nạn nhân vào nhà nghỉ, khách sạn rồi lén bỏ thuốc an thần gây mê để chiếm đoạt tài sản.

Với thủ đoạn trên, từ ngày 24/4/2016 đến ngày 04/9/2016, Phạm Văn Mỉ và Nguyễn Nhựt Phương Hải đã thực hiện 10 vụ cướp tài sản trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, tổng giá trị tài sản mà Mỉ và Hải cướp được lên đến hơn 267 triệu đồng. Ngoài 10 vụ cướp trên, Mỉ và Hải còn thực hiện 6 vụ cướp trên địa bàn huyện Củ Chi, Bình Dương và Long An.



Mỉ áo tím, Hải áo caro tại tòa

HĐXX nhận định, hành vi các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, các bị cáo đã thực hiện hành vi phạm tội ở nhiều địa phương khác nhau, đã nhiều lần xâm phạm đến quyền sở hữu về tài sản của công dân và còn ảnh hưởng đến trật tự trị an xã hội nên HĐXX đã tuyên phạt Phạm Văn Mỉ 15 năm tù và Nguyễn Nhựt Phương Hải 13 năm tù về tội “cướp tài sản”. Trước đó Hải đã bị TAND huyện Bến Lức, tỉnh Long An trích xuất về xử phạt 9 tháng tù về tội “trộm cắp tài sản”. Do Hải chưa chấp hành nên phải chịu tổng hợp hình phạt chung là 13 năm 9 tháng tù và buộc hai bị cáo liên đới bồi thường số tiền cho các bị hại hơn 267 triệu đồng.