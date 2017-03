Thanh niên liều mạng bỏ tay lái để xe máy tự chạy đã trình diện

(PLO)- Ngày 28-11, Cơ quan Công an huyện huyện Quế Phong (Nghệ An) cho biết anh Hà Văn Sơn (20 tuổi, trú bản Na Dến, xã miền núi Tiền Phong, huyện Quế Phong) đã đến cơ quan công an trình diện, tường trình chính anh Sơn là ngườitrong clip "Không nói hay với bọn choai choai".