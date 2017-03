Thay tội danh như… thay áo

Ngày 23-8, TAND TP Cần Thơ xét xử phúc thẩm bị cáo Nguyễn Xuân Hoàng (38 tuổi) về hai tội bắt giữ người trái pháp luật và công nhiên chiếm đoạt tài sản.

Theo hồ sơ, do mâu thuẫn nên vợ Hoàng bỏ đi mấy ngày. Hoàng bị say ma túy nên nghi ngờ bạn của con mình “ngoại tình” với vợ và bắt giữ nạn nhân trái pháp luật vào đêm 31-5-2015. Công an tới giải quyết thì Hoàng không hợp tác mà dùng súng cồn tự chế và bẫy điện đe đọa. Được vận động nên sáng sớm hôm sau Hoàng mới thả người ra.

Chiều 3-6-2015, Hoàng tới quán cà phê gặp mẹ và em ruột (chủ quán) để hỏi về chỗ ở của vợ mình. Do nghi ngờ mẹ và em giấu chỗ ở của vợ mình nên hai bên cự cãi. Hoàng thấy xe máy của em gái nên dẫn đi và tìm cách mở khóa chạy để gây áp lực buộc mẹ và em gái chỉ chỗ vợ đang ở. Mẹ Hoàng ngăn cản nhưng Hoàng đe dọa dùng dây xích sắt tấn công nên bà không ngăn cản nữa. Do xe hết xăng nên Hoàng kêu con mở cốp xe để đổ xăng. Hoàng thấy trong cốp có 1 triệu đồng liền lấy tiêu xài hết. Đến chiều hôm sau Hoàng ra đầu thú và giao nộp chiếc xe. Em gái Hoàng thì nói trong cốp xe có 147 triệu đồng đã bị mất…





Bị cáo Hoàng tại phiên tòa phúc thẩm ngày 23-8. Ảnh: N.NAM

Sau đó, Hoàng bị VKSND quận Ninh Kiều truy tố về hai tội bắt giữ người trái pháp luật và trộm cắp tài sản (1 triệu đồng trong cốp xe máy).

Xử sơ thẩm, TAND quận Ninh Kiều cho rằng Hoàng uy hiếp mẹ mình giữa ban ngày và trong lúc có nhiều người trong quán. Do đó, tội công nhiên chiếm đoạt tài sản đã hoàn thành kể từ khi Hoàng dùng vũ lực khống chế mẹ lấy xe. Sau một đêm một ngày Hoàng mới đem xe và bốn đồng hồ trả lại nhằm đánh lừa, che giấu hành vi chiếm đoạt 147 triệu đồng của em gái. Vì vậy không thể xem đây là hành vi trộm cắp tài sản. Từ đó, tòa sơ thẩm phạt Hoàng một năm sáu tháng tù về tội bắt giữ người trái pháp luật và hai năm tù về tội công nhiên chiếm đoạt tài sản.

Sau đó, bị cáo kháng cáo xin xem xét lại tội danh công nhiên chiếm đoạt tài sản. VKSND quận Ninh Kiều kháng nghị theo hướng bỏ tội công nhiên, xử bị cáo tội trộm cắp tài sản.

Tại phiên tòa phúc thẩm, đại diện VKSND TP Cần Thơ cho rằng tòa sơ thẩm xử đúng người nhưng không đúng tội, vi phạm giới hạn xét xử. Tòa xử bị cáo theo khoản 1 Điều 137 BLHS (công nhiên chiếm đoạt tài sản) nặng hơn so với khoản 1 Điều 138 BLHS (trộm cắp tài sản)… Từ đó, đại diện VKS đề nghị tòa hủy một phần bản án sơ thẩm để điều tra, xét xử lại về tội danh chiếm đoạt tài sản.

Tuy nhiên, tòa phúc thẩm tuyên sửa án sơ thẩm về tội danh chiếm đoạt tài sản. Theo tòa, cấp sơ thẩm xác định tội danh của bị cáo không đúng. Tại tòa phúc thẩm, bị cáo và mẹ không thừa nhận bị cáo đe dọa bà mẹ để lấy xe nhưng chứng cứ trong hồ sơ thể hiện bị cáo đã đe dọa mẹ. Bị cáo đã sử dụng hết số tiền 1 triệu đồng trong cốp xe. Bị cáo lấy xe nhưng đã mang trả lại nên không xem xét. Có đủ cơ sở quy kết bị cáo cưỡng đoạt tài sản và mẹ bị cáo là người bị hại (mất số tiền 1 triệu đồng) chứ không phải là người liên quan. Nhân thân bị cáo rất xấu. Mức án cấp sơ thẩm đã tuyên là đúng. Không cần thiết phải hủy án như đề nghị của VKS. Từ đó, tòa phạt bị cáo một năm sáu tháng tù về tội bắt giữ người trái pháp luật và hai năm tù về tội cưỡng đoạt tài sản.