Thêm một vụ bị tội vì ‘đụng’ công an xã

TAND huyện Định Quán (tỉnh Đồng Nai) vừa trả hồ sơ cho VKS cùng cấp yêu cầu điều tra bổ sung vụ án Trịnh Huyền Dương chống người thi hành công vụ. Theo tòa, hồ sơ vụ án có nhiều mâu thuẫn nên cần làm rõ hơn.

Từ việc nghi ăn trộm

Theo cơ quan tố tụng huyện Định Quán, sự việc xảy ra vào chiều 5-11-2014 tại ấp 8, xã Gia Canh, huyện Định Quán. Võ Thanh Ân nghi ngờ Dương là người cắt cỏ trộm của nhà mình (loại cỏ sữa tự trồng để làm thức ăn cho gia súc). Từ việc này, Ân và Dương cự cãi, dẫn đến xô xát. Ân gọi điện thoại báo cho công an xã Võ Văn Mạnh (phụ trách địa bàn, đang trực tại trụ sở).

Nhận được tin báo, Ban Chỉ huy công an xã đã phân công một tổ công tác, trong đó có công an Mạnh (mặc thường phục) và một người khác mặc sắc phục ngành xuống địa điểm trên để giải quyết. Đến nơi, hai công an này yêu cầu Ân, Dương và một người ngụ cùng ấp xuống hiện trường để xác minh nơi Dương cắt cỏ. Dương dẫn mọi người ra phía sau nhà chỉ nơi cắt cỏ. Qua kiểm tra, xác định số cỏ Dương mới chở về không phải cắt sau rẫy nhà. Vì vậy công an Mạnh mời cả ba về trụ sở để giải quyết.

Tuy biết Mạnh là công an xã đang thi hành công vụ giải quyết việc tranh chấp giữa Ân và Dương nhưng Dương không chấp hành. Dương cho rằng không có hành vi trộm nên không đi lên trụ sở xã làm việc. Cạnh đó, Dương còn chửi Mạnh và lấy cây củi chạy đến đánh. Thấy vậy, đồng nghiệp đưa còng số 8 cho Mạnh nhằm mục đích trấn áp tinh thần Dương. Lúc này mẹ và em Dương can ngăn. Em Dương thấy Mạnh cầm còng số 8 sợ nên ôm lại đẩy ra, còn Dương tiếp tục lao đến dùng tay đấm vào mang tai trái của Mạnh gây thương tích. Mạnh gọi điện thoại về ban chỉ huy báo cáo cử thêm lực lượng đến hiện trường bắt Dương.

Công an Mạnh chỉ bị thương nhẹ và từ chối giám định thương tật. Em trai Dương chỉ ôm can ngăn nên công an không xử lý. Còn Dương thì bị khởi tố, truy tố theo khoản 1 Điều 257 BLHS về tội chống người thi hành công vụ (hiện đang bị tạm giam).

Nhập nhằng quan hệ cá nhân và công vụ

Trong khi đó, người nhà của Dương gửi đơn kêu oan khắp nơi. Theo họ, trong vụ này còn có một sự thật khác không như các cơ quan tố tụng đã xác định. Cụ thể, giữa công an Mạnh và Ân (người bị mất cỏ và cự cãi với Dương) có quan hệ thân quen vì là người trong họ. Vì vậy khi nghe Ân gọi điện thoại, công an Mạnh xuống ngay (cùng với một công an mặc sắc phục khác - PV).

Nhưng lúc này người cho cỏ Dương cắt đã có mặt và đã giải thích rõ sự việc Dương không lấy trộm cỏ của Ân mà cắt cỏ của mình. Tuy nhiên, công an Mạnh không nghe mà còn chửi Dương: “Mày ăn trộm nhiều lần” rồi nhảy vào định còng tay Dương. Do bị xúc phạm, bị vu khống nên Dương mới đấm vào má công an Mạnh một cái, không gây thương tích. Sau đó Mạnh gọi điện thoại về xã rồi có thêm công an đến bắt Dương.

Trong vụ án này có hai nguồn nhân chứng, một bên là lời khai của công an Mạnh và đồng nghiệp đến hiện trường, lời khai của họ thống nhất như đã buộc tội. Cụ thể, họ khai Dương đánh Mạnh tới ba cái. Mạnh khai bị đánh hai cái vào đầu, trán và cái cuối trúng vào quai hàm.

Ngược lại, người cho cỏ Dương thì xác định Dương chỉ đấm một cái sượt vào mang tai vì bị Mạnh xúc phạm. Lời khai này giống lời khai của ba người dân có mặt lúc đó.

Chỉ làm nhiệm vụ trọng tài sao phải trấn áp?

Cạnh đó, vụ án này còn có vấn đề pháp lý gây tranh cãi là liệu công an Mạnh có phải đang thi hành công vụ hay không. Tất nhiên, phía công an và VKS thì khẳng định lúc đó công an Mạnh đang thi hành công vụ, từ đó mới buộc tội Dương chống người thi hành công vụ.

Ngược lại, có ý kiến nói trong vụ này công an xã chỉ xuất hiện để giải quyết việc tranh chấp giữa những người dân nhằm mục đích bảo vệ an ninh trật tự, an toàn tại địa phương. Vì vậy cách xử lý của công an xã là phải dựa trên sự đồng tình của hai bên tranh chấp. Vị trí của công an xã trong trường hợp này chỉ đứng vai trò là trọng tài chứ không phải kẻ phán xét ai có tội hay không có tội.

Luật sư Trịnh Thanh (Văn phòng luật sư Người Nghèo) cho rằng điều kiện bắt buộc khi thi hành công vụ theo Điều 11 Nghị định 208/2013 là: Khi tiến hành hoạt động tuần tra, kiểm soát, lực lượng thi hành công vụ phải sử dụng đúng trang phục, phương tiện được trang bị, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác; tuân thủ trình tự, thủ tục, kế hoạch, quy trình công tác đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. “Trong vụ này, anh công an Mạnh không mặc đúng trang phục quy định, liệu có được coi là đang thi hành công vụ hay không?”.

Ngoài ra, theo luật sư Trịnh Thanh, anh Mạnh lại có mối quan hệ với một trong hai bên nên khó tránh được sự thiên vị khi “làm nhiệm vụ”, ít nhiều có sự nhập nhằng công - tư. Vả lại, chuyện giữa Dương và Ân chỉ như một tranh chấp nhỏ chứ chẳng phải tội phạm gì, cùng lắm công an mời họ về xã giải quyết nếu họ còn tiếp tục tranh chấp chứ không nên dùng còng số 8 như đang khống chế tội phạm. “Vụ này tuy có vẻ có dấu hiệu của tội phạm nhưng bản chất không phải là tội phạm. Nếu cứ “đụng” vào công an một chút là bị khép tội thì còn ai dám đến gần công an nhân dân nữa!” - luật sư Thanh nói.