Thí điểm thẩm phán mặc áo choàng khi xử

BLHS 2015: 195 quy định có lợi cho bị can, bị cáo Tại cuộc họp báo, Vụ trưởng Vụ Pháp chế và quản lý khoa học Chu Thành Quang cho biết TAND Tối cao vừa ban hành Công văn 276 kèm danh mục 195 quy định trong BLHS 2015 có nội dung có lợi cho bị can, bị cáo. Công văn 276 trước mắt có giá trị giúp thẩm phán nhận diện các quy định có thể chứa đựng những nội dung có lợi cho bị can, bị cáo khi giải quyết các vụ án cụ thể. Tuy nhiên, khi áp dụng, thẩm phán, hội thẩm vẫn phải có trách nhiệm nghiên cứu những quy định được liệt kê trong danh mục để đảm bảo rằng việc áp dụng này có lợi cho bị can, bị cáo nhưng cũng không được bỏ lọt tội phạm. Trước ý kiến cho rằng vì sao một vấn đề quan trọng như vậy mà Hội đồng Thẩm phán TAND Tối cao không ban hành ngay nghị quyết hướng dẫn, ông Quang lý giải để ban hành nghị quyết thì phải qua bảy bước với thời gian tối thiểu là 60 ngày. “Nhằm đáp ứng yêu cầu thực tiễn là cần áp dụng ngay quy định có lợi của BLHS 2015 cho bị can, bị cáo, trước mắt TAND Tối cao ban hành công văn này. Những vấn đề cần hướng dẫn trong nghị quyết của Hội đồng Thẩm phán, chúng tôi sẽ tiếp tục nghiên cứu, đề xuất sau” - ông Quang cho biết. Sắp công bố án lệ mới TAND Tối cao đang xem xét 18 bản án, quyết định để lựa chọn các nội dung phát triển thành án lệ. Dự kiến trong tháng 10-2016, TAND Tối cao sẽ tiếp tục công bố những bản án, quyết định được Hội đồng Thẩm phán TAND Tối cao lựa chọn làm án lệ.