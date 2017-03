Thi hành án làm quá tay vì... cái mặt tiền

THA vượt thẩm quyền, trái pháp luật Việc Chi cục THA dân sự TP Buôn Ma Thuột tiếp tục bán phần tài sản khác của ông Tỉnh (ngoài phần diện tích đất, tài sản đã kê biên, bán đấu giá trước đó) rồi nhập vào phần tiền dư trả lại cho ông Tỉnh là vượt quá thẩm quyền THA. Ở đây, ông Tỉnh đã THA xong, đã hoàn thành mọi trách nhiệm, mọi nghĩa vụ của mình theo bản án. Cơ quan THA dân sự chỉ có quyền bán đấu giá tiếp phần tài sản khác của ông Tỉnh để THA trong trường hợp phần đất và tài sản đã bán đấu giá trước đó không đủ để THA. Cơ quan THA dân sự lấy lý do phần tài sản khác của ông Tỉnh che chắn không gian và vi phạm hành lang an toàn giao thông đường bộ rồi tự ý ra quyết định tiếp tục bán đấu giá phần tài sản này là vượt quá thẩm quyền THA. Điều này xâm phạm đến quyền và lợi ích hợp pháp của ông Tỉnh theo quy định pháp luật. Do ông Tỉnh đã THA xong nên nếu có phát sinh tranh chấp giữa người mua đấu giá và ông Tỉnh thì đây là quan hệ tranh chấp dân sự khác và được giải quyết bằng vụ án khác. Cơ quan THA tự ý can thiệp, giải quyết luôn là trái pháp luật. Luật sư TRẦN NGỌC QUÝ, Đoàn Luật sư TP.HCM Chấp hành viên bị bắt Như đã thông tin, ngày 20-5, Cơ quan Điều tra VKSND Tối cao đã thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với chấp hành viên Đặng Văn Ngân về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Ông Ngân nguyên là phó chi cục trưởng Chi cục THADS huyện Buôn Đôn, nguyên chấp hành viên Chi cục THA dân sự TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk. Theo cơ quan điều tra, trong quá trình thi hành sáu bản án liên quan đến nghĩa vụ trả nợ của bà NTN (trú phường Tân Lợi, Buôn Ma Thuột) đối với bảy cá nhân, ông Ngân đã không làm đúng trách nhiệm. Từ đó dẫn đến việc bà N. đã chuyển nhượng và tẩu tán tài sản, gây hậu quả nghiêm trọng. Ông Ngân cũng là chấp hành viên thụ lý vụ án của ông Tỉnh trước khi được điều chuyển về làm phó chi cục trưởng Chi cục THA dân sự huyện Buôn Đôn.