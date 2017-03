Thi hành công vụ vì… một lời chửi đổng

Mới đây, TAND TP Cà Mau (tỉnh Cà Mau) đã tuyên bị cáo Huỳnh Nhật Quang không phạm tội chống người thi hành công vụ. Đồng thời, tòa này còn kiến nghị VKSND tỉnh Cà Mau xem xét lại quyết định không khởi tố vụ án hình sự (số 68/PC44 ngày 20-9-2013) của Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau để bảo đảm đúng quy định của pháp luật.

Đã bị bắn còn bị khởi tố

Theo hồ sơ, khuya 4-2-2013, công an xã Tắc Vân do ông Dương Trí Dũng (phó trưởng công an xã) chỉ huy đi tuần tra tại khu vực cầu Tắc Vân, TP Cà Mau. Phát hiện xe máy do Phan Chí Nguyện điều khiển chở người ngồi sau không đội nón bảo hiểm, công an ra hiệu dừng phương tiện. Qua kiểm tra, xe của Nguyện không có kính chiếu hậu, không có bảo hiểm dân sự nên công an lập biên bản vi phạm, giữ cà vẹt và bằng lái xe. Lúc này Huỳnh Nhật Quang (đang đi đường) tấp xe vào xem và lên tiếng xin xe cho bạn vì có quen biết nhưng không được giải quyết.

Khi các công an xã làm xong nhiệm vụ và bỏ đi thì Quang chửi đổng và bị một công an viên nghe được nên báo với ông Dũng. Công an xã bèn quay lại, yêu cầu Quang xuất trình giấy tờ để kiểm tra nhưng Quang nói mình không vi phạm gì nên không xuất trình. Công an yêu cầu Quang về trụ sở để giải quyết nhưng Quang không đồng ý và nói lý lại. Công an bèn khống chế, còng tay Quang để đưa về trụ sở công an. Tại đây, ông Dũng đã dùng súng bắn đạn cao su bắn một phát vào má phải Quang trong khi anh vẫn đang bị còng tay. Quang bị trọng thương, phải đưa đi cấp cứu.

Hơn một tuần sau, Quang bị khởi tố và bắt tạm giam về tội chống người thi hành công vụ.

Anh Huỳnh Nhật Quang cùng mẹ ruột mong cơ quan tố tụng xử lý nghiêm người vô cớ bắn anh. Ảnh: TRẦN VŨ

Công an: Đây là thi hành công vụ

Trong thời gian Quang bị tạm giam, gia đình anh có đơn tố cáo ông Dũng về việc ông dùng súng bắn Quang gây thương tích. Sau đó Công an tỉnh Cà Mau có văn bản trả lời đơn tố cáo. Theo đó, công an tỉnh kết luận việc ông Dương Trí Dũng sử dụng súng, nổ súng gây thương tích cho Quang là không đúng quy định. Từ đó, Công an TP Cà Mau đã kiểm điểm, xử lý kỷ luật cách chức phó trưởng Công an xã Tắc Vân đối với ông Dũng.

Dù thừa nhận hành vi nổ súng của ông Dũng là sai luật nhưng công an tỉnh xác định ông Dũng có hành vi bắn Quang trong khi đang thi hành công vụ.

Trả lời Pháp Luật TP.HCM, Thượng tá Nguyễn Văn Minh, Chánh Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau, cho biết hành vi trên của ông Dũng đã có dấu hiệu gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác trong khi thi hành công vụ.

Thượng tá Minh nói, theo Điều 107 BLHS thì người nào trong khi thi hành công vụ dùng vũ lực ngoài những trường hợp pháp luật cho phép gây thương tích hoặc tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỉ lệ thương tật từ 31% trở lên thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến ba năm. Trong khi đó, kết quả giám định của Trung tâm Pháp y tỉnh Cà Mau và kết quả giám định của Phân viện Pháp y quốc gia tại TP.HCM đều kết luận tỉ lệ thương tật của Quang là 8%. Do vậy, hành vi của ông Dũng không cấu thành tội phạm theo quy định của BLHS.

Từ đó, Thượng tá Minh cho rằng Công an tỉnh Cà Mau ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự (đối với hành vi dùng súng bắn người bị thương của ông Dũng) là có căn cứ.

Tòa: Không phải thi hành công vụ

Trong khi đó, VKSND TP Cà Mau vẫn truy tố Quang ra tòa về tội chống người thi hành công vụ.

Trước khi mở phiên xử, TAND TP Cà Mau đã trả hồ sơ đề nghị VKS làm rõ hàng loạt vấn đề, trong đó có việc thi hành nhiệm vụ của lực lượng công an xã đối với Quang là thi hành nhiệm vụ gì. Tuy nhiên, sau đó VKS vẫn bảo lưu quan điểm truy tố cho rằng công an xã đang làm nhiệm vụ và hành vi của Quang là chống người thi hành công vụ.

Tại phiên xử ngày 7 và 8-4, VKSND TP Cà Mau đề nghị phạt Quang 3-9 tháng tù. Sau khi nghị án, HĐXX đã nhận định hành vi của công an xã Tắc Vân - trong đó có ông phó công an Dũng - không phải là thi hành công vụ. Từ đó HĐXX tuyên Quang không phạm tội chống người thi hành công vụ.

Cạnh đó, HĐXX cho rằng hành vi của ông Dũng dùng súng bắn vào mặt Quang cần phải được xử lý nên kiến nghị VKSND tỉnh Cà Mau xem xét lại quyết định không khởi tố trước đó của Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau.

Còn ba ngày nữa là hết thời hạn kháng nghị của VKSND TP Cà Mau (và 18 ngày nữa đối với VKS tỉnh). Nếu không có kháng nghị, bản án sơ thẩm có hiệu lực pháp luật, liệu kiến nghị của tòa có được VKSND tỉnh Cà Mau nghiêm túc thực hiện hay không? Mời bạn đọc và các chuyên gia pháp luật góp ý luận bàn.