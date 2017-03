Thiếu niên 15 tuổi đâm chết bạn… nhậu vì say quá

Theo thông tin ban đầu, ngày 15-9, Tạ Nhất Đoàn (trú TP Cam Ranh) có mời một số người bạn, trong đó có Tấn Anh và Đỗ Thành Giao đến nhà để tổ chức tiệc sinh nhật. Tại đây, Tấn Anh và Giao đã phát sinh mâu thuẫn. Trong lúc hai bên kình cãi, Anh đã bất ngờ rút dao nhọn đâm liên tiếp hai nhát vào ngực Giao. Sau khi biết nạn nhân chết, Anh đến Công an TP Cam Ranh đầu thú.

Tại phiên tòa, sau khi nghe vị công tố công bố cáo trạng về tội danh của mình, Tấn Anh thừa nhận là đúng. Trước những lời khai của bị cáo tại phiên tòa, mẹ của bị hại nước mắt lưng tròng, ngất lên ngất xuống, còn mẹ của Tấn Anh cũng không ngừng lau nước mắt.







Gia đình của bị cáo (ảnh trên) và bị hại cùng rơi nước mắt khi nghe công bố cáo trạng.

Tại tòa, Tấn Anh khai do Giao can ngăn không cho cả nhóm kéo đi đánh nhau nên có hỏi tại sao không cho đi đánh nhau (vì Giao là bạn của Đoàn, trước đó không quen biết Tấn Anh) thì Giao nói “thằng nào thích thì bước ra đánh nhau với tao”. Bị Giao thách thức nên bị cáo chạy theo chặn lại đâm Giao. Tấn Anh cũng khai do lúc đó say quá nên hồ đồ.

Tại phiên tòa, cha mẹ của bị hại chỉ yêu cầu tòa xử đúng theo pháp luật và bồi thường số tiền mai táng phí cho gia đình chứ không yêu cầu về mặt tổn thất tinh thần vì thấy gia đình bị cáo cũng quá nghèo.

Cuối cùng, sau khi nghị án, TAND tỉnh Khánh Hòa đã quyết định tuyên xử phạt bị cáo Trần Tấn Anh 11 năm tù về tội giết người, buộc gia đình bị cáo (vì khi phạm tội bị cáo mới hơn 15 tuổi) phải có trách nhiệm bồi thường cho gia đình bị hại hơn 87 triệu đồng.