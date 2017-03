Thiếu úy công an rút tiền tỉ cơ quan cá độ bóng đá lãnh 18 năm tù

(PLO)- Liên quan đến vụ án này, Công an tỉnh Long An cũng đã ra quyết định giáng chức nguyên trưởng công an, cách chức nguyên phó trưởng Công an huyện Bến Lức vì để xảy ra sai phạm.

Ngày 6-6, TAND tỉnh Long An cho biết vừa xử sơ thẩm vụ án tham ô tài sản, tuyên phạt Huỳnh Duy Thanh, 33 tuổi, nguyên là kế toán Công an huyện Bến Lức, cấp bậc thiếu úy, 18 năm tù.

Do gia đình bị cáo đã khắc phục được 500 triệu đồng nên bị cáo Thanh còn phải tiếp tục bồi thường cho Công an huyện Bến Lức hơn 1,3 tỉ đồng, đồng thời trả cho nguyên trưởng công an, phó trưởng Công an huyện Bến Lức hơn 500 triệu đồng số tiền đã tạm ứng trả trước đó. Theo cáo trạng, Thanh được phân công nhiệm vụ kế toán, có trách nhiệm quản lý, thu chi kinh phí của đơn vị như chi các hoạt động nghiệp vụ, chi trả lương cho cán bộ, chiến sĩ… Trong khoảng thời gian từ tháng 4-2015 đến cuối tháng 10-2015, do mê cá độ bóng đá qua mạng với mỗi trận sát phạt từ 10 triệu đến 20 triệu đồng, Thanh tiêu xài hết tiền cá nhân nên nghĩ đến việc rút tiền đơn vị để cá độ, tổng số tiền bị Thanh chiếm đoạt hơn 2,3 tỉ đồng. HĐXX xét hành vi phạm tội của bị cáo Huỳnh Duy Thanh gây ra là đặc biệt nguy hiểm, trực tiếp xâm phạm đến quyền sở hữu tài sản của cơ quan nhà nước được pháp luật bảo vệ, ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của đơn vị, tạo ra sự nghi ngờ trong nội bộ, ảnh hưởng đến quyền lợi của cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị, ảnh hưởng trật tự xã hội; cần cách ly xã hội một thời gian dài để giáo dục, cải tạo bị cáo và phòng ngừa chung nên đã tuyên mức án nói trên. Ngoài ra, cũng liên quan đến hành vi cá cược bóng đá qua mạng của bị cáo Thanh có dấu hiệu của tội đánh bạc. Tuy nhiên, do chưa tìm được các đối tượng liên quan nên sẽ tách riêng vụ này để cơ quan CSĐT Công an tỉnh tiếp tục xác minh, làm rõ. HOÀNG NAM