Thiếu úy Lữ Anh Dồi xứng đáng là liệt sĩ

Hai căn cứ bác việc công nhận liệt sĩ đều không ổn Trong vụ này Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Cà Mau đưa ra hai căn cứ để bác hồ sơ xét công nhận liệt sĩ cho ông Dồi nhưng đều không thuyết phục. Thứ nhất là ông Dồi không thuộc trường hợp nào theo Nghị định 31/2013 của Chính phủ (quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng). Tuy nhiên, theo TS Nguyễn Văn Tiến (giảng viên Trường ĐH Luật TP.HCM), ông Dồi thuộc một trong các trường hợp đủ điều kiện để xác nhận liệt sĩ tại Điều 17 Nghị định 31/2013 của Chính phủ. Cụ thể, điểm đ và điểm e khoản 1 điều luật này quy định: Người hy sinh khi dũng cảm thực hiện công việc cấp bách, nguy hiểm phục vụ quốc phòng và an ninh hoặc dũng cảm cứu người, cứu tài sản của Nhà nước và nhân dân thì được công nhận là liệt sĩ. Vì đã dũng cảm đứng ra ngăn cản việc tổ chức vượt biên trái phép của Nguyễn Ngọc và đồng phạm mà ông Dồi hy sinh. Như vậy, việc làm của ông là dũng cảm thực hiện công việc cấp bách, nguy hiểm phục vụ quốc phòng và an ninh. Chưa kể trước đó chính bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh cũng đồng ý công nhận ông Dồi là liệt sĩ trong cuộc họp liên ngành với sự thống nhất của nhiều cơ quan trong tỉnh. Thứ hai, căn cứ vào câu văn trong bản án hình sự phúc thẩm của Tòa án Quân sự cấp cao năm 1989: “Trong thời gian này, Dồi có khuyết điểm trong sinh hoạt và chính Dồi cũng đi làm nhiệm vụ trung gian móc nối số người vượt biên để liên hệ với Thái Văn Hùng với sự chỉ huy, chỉ đạo của Nguyễn Ngọc”. Nhưng như đã phân tích khi so sánh với bản án gốc thì thấy câu văn này đã được trích không hết ý, bị “bẻ” đi vế cuối rất quan trọng. Nội dung đầy đủ là: “Trong thời gian này… chỉ đạo của Nguyễn Ngọc và đây là một việc làm của Công an Minh Hải lúc bấy giờ. Chính số người vượt biên cũng tin vào Hùng là người tổ chức đi vượt biên với họ. Còn Lữ Anh Dồi là trung gian móc nối và bị đưa vào bẫy mà Dồi không hề biết”. Cả đoạn này nhằm phân tích việc Nguyễn Ngọc gài bẫy ông Dồi, sau đó sắp đặt để vu khống ông phản bội Tổ quốc. Như vậy, bản án có hiệu lực của tòa đã làm rõ một điều là Ngọc dựng lên kịch bản để gài bẫy và chỉ đạo cấp dưới sát hại ông Lữ Anh Dồi.