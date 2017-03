Thoát tội nhờ không giám định được

Chờ “gỡ rào” mới khởi tố được Tháng 3-2015, Vi Văn Sơn, Vi Văn Hoàng vào Khu bảo tồn thiên nhiên Sơn Trà (Đà Nẵng) dựng lán trại, đặt bẫy thú, sát hại nhiều con voọc chà vá chân nâu (nhóm IB, nằm trong Sách đỏ Việt Nam và thế giới) rồi sấy khô thịt, bó xương phơi trên giàn bếp. CQĐT Công an quận Sơn Trà đã ra quyết định khởi tố Sơn, Hoàng về tội vi phạm các quy định về bảo vệ động vật thuộc danh mục loài nguy cấp, quý hiếm được ưu tiên bảo vệ theo Điều 190 BLHS nhưng VKS quận không phê chuẩn. Theo VKS, theo Điều 21 Nghị định 157/2013 của Chính phủ (quy định xử phạt vi phạm hành chính về quản lý rừng, phát triển rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản)thì giá trị của tang vật thu giữ thuộc nhóm IB phải trên 100 triệu đồng mới xử lý hình sự. Do đó, CQĐT phải định giá xem số thịt, xương voọc chà vá chân nâu thu giữ được trị giá bao nhiêu mới có phương án xử lý. Tuy nhiên, khi qua giai đoạn định giá thì CQĐT “bó tay”. Vụ án bế tắc cho tới khi Chính phủ ban hành Nghị định 40/2015 (sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 157/2013). Theo Nghị định 40/2015, việc xử lý hành vi săn, bẫy, giết, vận chuyển, buôn bán… trái phép động vật rừng thuộc loài nguy cấp, quý hiếm được ưu tiên bảo vệ sẽ không còn áp dụng theo Nghị định 157/2013, tức không phụ thuộc vào giá trị tang vật thu được. Nhờ thế CQĐT Công an quận Sơn Trà mới khởi tố được Sơn và Hoàng (được VKS quận phê chuẩn).