Thoát tù nhờ tòa ‘bỏ quên’

“Lúc nào tôi cũng sẵn sàng đi thi hành án!” Hiện nay hằng ngày anh Nguyễn Duy Linh làm thợ mộc cùng cha tại xưởng mộc của gia đình. Cách đây hơn ba năm, Linh cưới vợ và hiện có một bé gái hai tuổi. “Tôi cưới vợ nhưng không được làm thủ tục đăng ký kết hôn do chưa được nhập hộ khẩu trở lại. Tôi buồn lắm! Thực ra, từ lúc hết bệnh, tôi luôn trong tư thế sẵn sàng đi THA nhưng không nhận được quyết định hay bất cứ giấy tờ gì. Gần đây, khi thấy công an triệu tập đến làm việc, tôi nghĩ chắc lần này mình đi THA rồi. Hồi ấy, mới lớn lên, còn nông nổi, tôi đã làm một việc vi phạm pháp luật. Từ ngày đó đến nay lúc nào tôi cũng ân hận! Giờ tôi chỉ khao khát được yên tâm làm ăn, ổn định cuộc sống. Nghe nhiều người nói tôi đã hết thời hiệu THA, tôi mừng lắm nhưng cũng rất lo vì không biết họ sẽ giải quyết thế nào”- anh Linh chia sẻ. Theo xác nhận của Cục THA dân sự tỉnh Bình Định, anh Nguyễn Duy Linh đã hoàn thành phần THA dân sự, bồi thường đầy đủ cho người bị hại từ tháng 7-2007. Ông Nguyễn Ngọc Anh, Trưởng Công an xã Tây Bình, cho biết thêm: Anh Linh có ý thức tốt trong việc chấp hành pháp luật. Mỗi khi đi làm ăn xa hay trở về địa phương, anh Linh đều báo cáo cho công an xã. “Nếu hết thời hiệu THA đối với anh Linh, chúng tôi đề nghị tòa án phải có quyết định hay thông báo để địa phương giải quyết thủ tục về hộ khẩu và các quyền công dân khác cho anh này” - ông Anh đề xuất. Giải quyết theo hướng có lợi cho bị án Đến nay bản án đối với Nguyễn Duy Linh đã hết thời hiệu THA, vì theo quy định của BLTTHS, thời hiệu thi hành bản án hình sự đối với các trường hợp bị phạt tù từ trên ba năm đến 15 năm là 10 năm. Về việc xóa án tích, nếu chưa ra quyết định THA thì rõ ràng đã hết thời hiệu rồi nên phải thực hiện xóa án tích ngay. Tuy nhiên, trong trường hợp này tòa đã ra quyết định nhưng chưa thi hành. Sắp tới TAND tỉnh sẽ họp với công an, VKSND tỉnh để xem xét, quyết định. Quan điểm của chúng tôi là giải quyết theo hướng có lợi cho bị án. Rất may là trong thời gian ở địa phương, bị án này sống lương thiện, không có chuyện gì xảy ra. Ông ĐẶNG CÔNG LÝ, Chánh án

TAND tỉnh Bình Định