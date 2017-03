Thông tin mới nhất vụ 5 công an đánh chết nghi can ở Phú Yên

Ngày 22-4, gia đình nạn nhân Ngô Thanh Kiều (người bị công an đánh chết khi lấy lời khai nghi liên quan đến các vụ trộm cắp) đã gửi đơn đến TAND tỉnh Phú Yên, kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm ngày 7-4 của TAND tỉnh về vụ án dùng nhục hình, thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng tại Công an TP Tuy Hòa.

Đơn kháng cáo do bà Ngô Thị Tuyết (chị và là đại diện cho cha mẹ nạn nhân Ngô Thanh Kiều), đứng tên, đề nghị TAND Tối cao xét xử lại toàn bộ nội dung vụ án.





Gia đình nạn nhân đau buồn tại phiên tòa sơ thẩm. Ảnh: TẤN LỘC.

Về trách nhiệm hình sự, cha mẹ người bị hại đưa ra sáu đề nghị:

- Chuyển tội danh các bị cáo từ tội dùng nhục hình sang tội giết người;

- Khởi tố Lê Đức Hoàn, nguyên Phó Công an TP Tuy Hòa và những người liên quan tội bắt người trái pháp luật;

- Tăng hình phạt đối với bị cáo Lê Đức Hoàn;

- Khởi tố ông Lê Minh Chánh, Viện trưởng VKSND TP Tuy Hòa tội không truy cứu trách nhiệm hình sự người có tội;

- Làm rõ thương tích các vùng đầu, bụng, ngực của nạn nhân Ngô Thanh Kiều do ai gây ra;

- Làm rõ có hay không âm mưu “thí tốt” trong vụ án này.

Về trách nhiệm dân sự, cha mẹ người bị hại đề nghị tòa phúc thẩm căn cứ Luật Trách nhiệm bồi thường của nhà nước để bồi thường về dân sự vì cho rằng vụ án này thuộc trường hợp oan sai trong hoạt động tố tụng. Đồng thời buộc các bị cáo có trách nhiệm cấp dưỡng nuôi cha mẹ già và người anh tàn tật của nạn nhân Ngô Thanh Kiều, tăng mức tiền cấp dưỡng nuôi hai con nhỏ của người bị hại.

Đơn kháng cáo của chị Trần Thị Tâm (vợ nạn nhân Ngô Thanh Kiều) có nội dung tương tự trên, chỉ khác là đề nghị cấp phúc thẩm khi xử đúng tội danh theo yêu cầu của gia đình bị hại thì xem xét giảm nhẹ hình phạt đối với ba bị cáo, gồm Phạm Ngọc Mẫn, Nguyễn Tấn Quang, Đỗ Như Huy.





Các bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm. Ảnh: TẤN LỘC

Cùng ngày, LS Nguyễn Văn Thắng (bào chữa cho bị cáo Nguyễn Thân Thảo Thành) cho biết bị cáo Thành cũng đã có đơn kháng cáo kêu oan, đề nghị tòa phúc thẩm xử lại toàn bộ vụ án.

Trước đó, tại phiên tòa diễn ra từ ngày 7 đến 15-4, TAND tỉnh Phú Yên tuyên phạt Lê Đức Hoàn (thượng tá, nguyên Phó Công an TP Tuy Hòa) chín tháng tù cho hưởng án treo về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Tòa cũng tuyên phạt năm bị cáo cựu sĩ quan công an cùng tội dùng nhục hình, gồm Nguyễn Thân Thảo Thành (nguyên thiếu úy, trinh sát Công an TP Tuy Hòa) tám năm tù, Nguyễn Minh Quyền (nguyên thiếu tá, Đội phó Đội trinh sát Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội- PC45 Công an tỉnh Phú Yên) hai năm sáu tháng tù, Phạm Ngọc Mẫn (nguyên thượng úy) hai năm ba tháng tù, Nguyễn Tấn Quang (nguyên thiếu tá) hai năm tù, Đỗ Như Huy (nguyên trung úy, đều cán bộ Công an TP Tuy Hòa) một năm tù cho hưởng án treo.

Bản án kết luận: ngày 13-5-2012, trong quá trình lấy lời khai anh Ngô Thanh Kiều (sinh năm 1982, ngụ xã Hòa Đồng, huyện Tây Hòa, Phú Yên), Quyền, Mẫn, Quang, Huy, Thành đã đánh nạn nhân dẫn đến tử vong. Lê Đức Hoàn với vai trò phó Công an TP Tuy Hòa, trưởng ban chuyên ban chuyên án đã thiếu trách nhiệm kiểm tra, để xảy ra việc dùng nhục hình, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Trước đó, tại phiên tòa sơ thẩm diễn ra từ 26-3-2014 đến 3-4- 2014, TAND TP Tuy Hòa tuyên phạt Nguyễn Thân Thảo Thành năm năm tù, Nguyễn Minh Quyền hai năm tù, Phạm Ngọc Mẫn 18 tháng tù, Nguyễn Tấn Quang 15 tháng tù cho hưởng án treo, Đỗ Như Huy 12 tháng tù cho hưởng án treo. Các bị cáo đều phạm tội dùng nhục hình. Trong đó, Thành bị VKSND TP Tuy Hòa truy tố theo khoản 3 Điều 298 BLHS, các bị cáo còn lại bị truy tố theo Khoản 1 Điều 298 BLHS.

Sau khi báo chí phản ánh, dư luận bày tỏ bất bình vì cho rằng mức án trên đối với các bị cáo quá nhẹ, có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã yêu cầu viện trưởng VKSND Tối cao, chánh án TAND Tối cao chỉ đạo xử lý vụ án đúng quy định pháp luật.

Ngày 29-4-2014, VKSND tỉnh Phú Yên có quyết định kháng nghị phúc thẩm đối với bản án sơ thẩm của TAND TP Tuy Hòa, đề nghị TAND tỉnh xét xử vụ án theo thủ tục phúc thẩm, theo hướng hủy bản án sơ thẩm để điều tra lại theo đúng quy định của pháp luật.

Tại phiên tòa phúc thẩm ngày 9-7-2014, TAND tỉnh Phú Yên tuyên hủy toàn bộ bản án sơ thẩm của TAND TP Tuy Hòa để điều tra lại.

Cuối tháng 9-2014, Cơ quan Điều tra VKSND Tối cao khởi tố bị can đối với Lê Đức Hoàn tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Ngày 21-11-2014, VKSND Tối cao ban hành cáo trạng của vụ án.