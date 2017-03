Thông tin mới nhất vụ công an đánh chết người ở Phú Yên

Chiều 26-4, LS Nguyễn Văn Thắng (bào chữa cho bị cáo Nguyễn Thân Thảo Thành trong vụ công an đánh chết người ở Phú Yên) cho biết cha của bị cáo này đã làm đơn kêu oan cho con mình. Đơn của ông Nguyễn Văn Thân (58 tuổi, ngụ xã Xuân Quang 1, huyện Đồng Xuân, Phú Yên) được gửi đến Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, ông Nguyễn Văn Hiện, Chủ nhiệm và bà Lê Thị Nga, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Quốc hội.

Trong đơn kêu oan, ông Thân cho rằng tại phiên tòa sơ thẩm vừa qua, TAND tỉnh Phú Yên xét xử không đúng pháp luật, cố tình bỏ qua nhiều đề nghị của luật sư, lời khai của bị cáo Thành. Theo ông Thân, trong suốt quá trình điều tra, truy tố, xét xử, con ông đều kêu oan, một mực khẳng định không đánh Ngô Thanh Kiều (người bị công an đánh chết khi lấy lời khai nghi liên quan đến các vụ trộm cắp). Tuy nhiên, các cơ quan tố tụng chỉ dựa vào lời khai của nhân chứng Hà Văn Đại (cán bộ Công an tỉnh Phú Yên) để kết tội Thành. Trong khi đó, nhân chứng này liên tục thay đổi lời khai, lời khai có nhiều mâu thuẫn, nhiều biên bản lời khai bị sửa chữa. Tại phiên tòa, LS bào chữa cho bị cáo Thành đề nghị tòa trả hồ sơ để điều tra bổ sung do có nhiều vi phạm về tố tụng trong quá trình điều tra, truy tố; việc giám định pháp y có nhiều vi phạm, có dấu hiệu đánh tráo mẫu, cần giám định lại; lời khai các nhân chứng liên tục thay đổi, có nhiều mâu thuẫn, hồ sơ vụ án bị sửa chữa, có dấu hiệu bị tiêu hủy, có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm… Tuy nhiên, các đề nghị này không được HĐXX chấp nhận. Ông Thân cho rằng có dấu hiệu con ông bị “thí tốt” trong vụ án này.

Trước đó, ngày 22-4, bị cáo Nguyễn Thân Thảo Thành đã kháng cáo kêu oan đến TAND tỉnh Phú Yên. Cùng ngày, gia đình nạn nhân Ngô Thanh Kiều cũng đã kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm của TAND tỉnh Phú Yên.



Năm bị cáo trong phiên tòa ngày 7-5. Bị cáo Thành bìa trái hình. Ảnh: Tấn Lộc

Trước đó, tại phiên tòa diễn ra từ ngày 7 đến 15-4, TAND tỉnh Phú Yên tuyên phạt Lê Đức Hoàn (thượng tá, nguyên Phó Công an TP Tuy Hòa) chín tháng tù cho hưởng án treo về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Tòa cũng tuyên phạt năm bị cáo cựu sĩ quan công an cùng tội dùng nhục hình, gồm Nguyễn Thân Thảo Thành (nguyên thiếu úy, trinh sát Công an TP Tuy Hòa) tám năm tù, Nguyễn Minh Quyền (nguyên thiếu tá, Đội phó Đội trinh sát Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội- PC45 Công an tỉnh Phú Yên) hai năm sáu tháng tù, Phạm Ngọc Mẫn (nguyên thượng úy) hai năm ba tháng tù, Nguyễn Tấn Quang (nguyên thiếu tá) hai năm tù, Đỗ Như Huy (nguyên trung úy, đều cán bộ Công an TP Tuy Hòa) một năm tù cho hưởng án treo. Bản án kết luận: ngày 13-5-2012, trong quá trình lấy lời khai anh Ngô Thanh Kiều, Quyền, Mẫn, Quang, Huy, Thành đã đánh nạn nhân dẫn đến tử vong. Lê Đức Hoàn với vai trò phó Công an TP Tuy Hòa, trưởng ban chuyên ban chuyên án đã thiếu trách nhiệm kiểm tra, để xảy ra việc dùng nhục hình, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.