Thu hồi giấy chứng nhận người bào chữa trái luật

Ngày 3-8, Đoàn Luật sư (LS) tỉnh Khánh Hòa có công văn gửi thủ trưởng cơ quan CSĐT công an tỉnh và VKSND tỉnh này phản đối việc cơ quan CSĐT công an tỉnh thu hồi giấy chứng nhận người bào chữa (GCNBC) đối với LS Nguyễn Đình Thơ, Ủy viên Ban Thường vụ Liên đoàn LS Việt Nam, Chủ nhiệm Đoàn LS tỉnh Khánh Hòa, Trưởng Văn phòng LS Nguyễn Đình Thơ. LS Thơ là người bào chữa theo yêu cầu của gia đình bị can Trần Vĩnh Luân trong vụ án tham ô tài sản do Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa khởi tố, điều tra.

Không nói rõ quan hệ với ai, quan hệ thế nào

Theo Đoàn LS tỉnh Khánh Hòa, ngày 11-5, cơ quan CSĐT công an tỉnh cấp GCNBC cho LS Thơ trong vụ án hình sự tham ô tài sản xảy ra tại Công ty TNHH MTV Granite Khánh Hòa. LS Thơ liên hệ với điều tra viên và được mời tham dự một buổi hỏi cung. Sau đó LS Thơ tiếp tục liên hệ với điều tra viên yêu cầu được tham dự các buổi hỏi cung tiếp theo nhưng bị điều tra viên từ chối.

Ngày 14-7, cơ quan CSĐT công an tỉnh mời LS Thơ đến làm việc và thông báo sẽ thu hồi GCNBC nhưng chưa nêu căn cứ thu hồi. Ba ngày sau, LS Thơ nhận được quyết định do phó thủ trưởng cơ quan CSĐT công an tỉnh ký ngày 14-7 về việc thu hồi GCNBC đối với LS Thơ. Lý do thu hồi: LS Thơ có mối quan hệ với người tiến hành tố tụng trong vụ án hình sự trên, sẽ không đảm bảo khách quan trong quá trình giải quyết vụ án.

Công văn của Đoàn LS tỉnh Khánh Hòa nêu: Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa cho rằng giữa LS Thơ và người tiến hành tố tụng có “mối quan hệ” nhưng không nói rõ mối quan hệ với ai, quan hệ như thế nào… mà lại thu hồi GCNBC của LS là điều không bình thường và không có căn cứ hợp pháp. Trong khi đó, LS Thơ khẳng định ông không hề có mối quan hệ thân thích với bất cứ người tiến hành tố tụng nào trong vụ án trên.

Luật sư Nguyễn Đình Thơ và quyết định thu hồi GCNBC của Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa. Ảnh: TL

Công an thừa nhận sai

Trao đổi với PV, LS Thơ nói: “Trong việc thực hiện nhiệm vụ bào chữa cho bị can, LS quan hệ với người tiến hành tố tụng trong vụ án theo đúng quy định pháp luật, không có tiêu cực, không có lợi dụng, cũng không có vướng mắc gì về tình cảm với bất cứ người tiến hành tố tụng nào trong vụ án. Tại sao cơ quan điều tra lại quy chụp LS có quan hệ với người tiến hành tố tụng dẫn đến việc không đảm bảo khách quan trong vụ án? Với việc quy chụp hai từ “quan hệ” chung chung này thì ngoài việc bị mất tư cách người bào chữa một cách vô cớ, LS còn bị ảnh hưởng bởi sự nghi ngờ quan hệ gì đó nên mới bị thu hồi GCNBC. Việc thu hồi này là không có căn cứ, trái pháp luật, xâm phạm đến quyền bào chữa của LS. Đây rõ ràng là việc cản trở hoạt động bào chữa của LS, gây mất uy tín của LS cũng như quyền lợi của bị can”.

Cũng theo LS Thơ, đã hơn hai tuần kể từ ngày ông khiếu nại quyết định thu hồi trên nhưng vẫn chưa được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa giải quyết. Trong khi đó, gia đình bị can Trần Vĩnh Luân rất bức xúc, thường xuyên đốc thúc LS Thơ phải khẩn trương khôi phục lại GCNBC để tiếp tục tham gia tố tụng, bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho bị can này.

Trao đổi với PV chiều 3-8, Đại tá Đặng Văn Mạnh - Phó Giám đốc Công an tỉnh, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa thừa nhận việc thu hồi GCNBC trên là không có căn cứ, sai quy định pháp luật. “Tôi đã chỉ đạo cơ quan CSĐT mời LS Thơ đến cấp lại nhưng hiện nay LS Thơ đang đi công tác” - Đại tá Mạnh nói.

Theo một nguồn tin khác, hiện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa cũng đang xem xét việc thay một điều tra viên trong vụ án trên.