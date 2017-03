Thư ký tòa lãnh bảy năm tù vì 'chạy án'

Bị cáo Thái Cường .

Chiều ngày 29-9, TAND TP.HCM xử sơ thẩm đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Quốc Thái Cường (SN 1977, nguyên thư ký TAND quận 12) bảy năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đồng thời toà còn tịch thu sung quỹ số tiền bị cáo đã chiếm đoạt.

HĐXX nhận định mục đích thoả thuận giữa bị cáo và người bị hại là trái pháp luật và bị cáo đã có thủ đoạn gian dối để lừa đảo. Tại toà bị cáo Cường thành khẩn khai báo. Trong trường hợp này bị cáo vừa có tình tiết tăng nặng vừa có tình tiết giảm nhẹ nên toà xem xét xử phạt bị cáo ở mức nhẹ nhất theo đề nghị của công tố (từ 7-8 năm tù).

Theo hồ sơ, khoảng đầu tháng 1-2014, hai anh em Trần Văn Hiền và Trần Văn Cường bị Công an quận 12 bắt giữ về tội đánh bạc. Vụ án do VKSND quận 12 thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, xét xử sơ thẩm. Nghe tin, mẹ của Hiền và Cường nhờ em họ “chạy” cho con tại ngoại. Do có mối quen biết từ trước nên người này đặt vấn đề với Thái Cường (là thư kí TAND quận 12).

Cường nhận lời và yêu cầu gia đình bà đưa 250 triệu đồng để lo lót. Sau khi đó mẹ của Hiền và Cường vay mượn đủ số tiền trên rồi chuyển cho Thái Cường.

Một tuần sau, Cường và Hiền tại ngoại. Ngay sau khi trở về, Văn Cường liên hệ gặp Thái Cường để nhờ lo “chạy” án treo cho hai anh em. Văn Cường thỏa thuận đưa cho Thái Cường 170 triệu đồng và hẹn chiều 23-4-2014 giao đủ.

Đúng hẹn, 16 giờ ngày 23-4-2014, Văn Cường đưa cho Thái Cường 1 túi nilon tiền. Thái Cường đinh ninh trong đó có đủ số tiền như giao kèo nên không kiểm tra và nhận luôn. Vừa lúc để tiền vào cốp xe máy thì y bị Cơ quan điều tra của VKSND Tối cao bắt quả tang. Qua kiểm tra, trong túi nilon chỉ có hơn 50 triệu đồng.