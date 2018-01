Thu lợi vài chục ngàn, lãnh án hơn 3 năm tù

Bị cáo Trương Tấn Lợi tại tòa phúc thẩm ngày 23-1. Ảnh: NN

Tại tòa, Lợi nói lý do kháng cáo là do bị cáo là lao động chính trong gia đình. Tuy nhiên, tòa cho biết theo xác định của công an thì Lợi sống phụ thuộc vào gia đình cùng với cha mẹ, quản lý nhà trọ cho anh để có thu nhập nên không không thể nói bị cáo là lao động chính.

Tòa cũng giải thích cho bị cáo, cấp sơ thẩm đã áp dụng pháp luật không chính xác khi tính cho bị cáo hai tình tiết giảm nhẹ (thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải) để áp dụng Điều 47 BLHS năm 1999 xử phạt bị cáo ba năm sáu tháng tù, dưới khung hình phạt là không đúng. Khung hình phạt bị cáo bị truy tố là từ năm đến 10 năm. Do đó, không có cơ sở để giảm nhẹ hình phạt thêm cho bị cáo. Mặt khác, hình phạt của bị cáo là ba năm sáu tháng tù thì theo quy định cũng không được hưởng án treo.

Tòa hỏi bị cáo có rút kháng cáo hay không thì bị cáo này nói giữ nguyên kháng cáo.

Sau đó, đại diện VKS phát biểu quan điểm, đề nghị không chấp nhận kháng cáo của bị cáo, giữ y bản án sơ thẩm. Đối với việc áp dụng pháp luật không đúng của cấp sơ thẩm, VKS cho rằng do không có kháng nghị của VKS nên đề nghị tòa phúc thẩm cho rút kinh nghiệm…

Sau phần phát biểu của VKS, tòa hỏi bị cáo có ý kiến gì không thì bị cáo này đã nói xin rút kháng cáo. Do đó, tòa đã đình chỉ xét xử phúc thẩm. Như vậy bản án sơ thẩm có hiệu lực đối với bị cáo Lợi.

Theo hồ sơ, anh TTL (anh trai Lợi) đứng tên kinh doanh nhà trọ KH ở quận Thốt Nốt, TP Cần Thơ và giao lại cho em là bị cáo Lợi quản lý nhà trọ. Trong thời gian quản lý khoảng một tháng tính đến ngày bị bắt quả tang (12-7-2017) nhưng không liên tục, Lợi cho gái bán dâm thuê phòng thực hiện hành vi mua bán dâm nhằm thu lợi bất chính. Giá mỗi lần thuê phòng là 40.000 đồng/giờ...

Khoảng 20 giờ 30 ngày 12-7-2017, trong lúc ba cặp nam nữ đang hành sự thì bị công an bắt quả tang.

Sau đó, Lợi tự nộp 1,6 triệu đồng tiền thu lợi bất chính...

Xử sơ thẩm vào 29-9-2017, TAND quận Thốt Nốt xử phạt Lợi ba năm sáu tháng tù về tội chứa mại dâm, buộc bị cáo Lợi nộp 1,6 triệu đồng tiền thu lợi bất chính.